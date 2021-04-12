Пищевики пожаловались на Роспотребнадзор и «Фонтанку» в Генпрокуратуру

Руководство «Комбината социального питания Красносельского района» обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность действий петербургского Управления Роспотребнадзора, сообщает Neva.Today. По мнению КСП, сотрудники санитарного ведомства раскрыли журналистам издания «Фонтанка» информацию о внутренних производственных процессах. Между тем, данная информация относится к служебной и не подлежит разглашению за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Кроме того, руководство предприятия обвинило журналистов «Фонтанки» в распространении недостоверной информации. С помощью записанного на производстве видео исполнительный директор «КСП Красносельского района» Сергей Лазарев продемонстрировал, что все нормы СанПиН в цехах неукоснительно соблюдаются.

Сотрудники комбината также выразили опасение, что имеет место рейдерский захват предприятия. Для освещения ситуации они обратились за помощью к СМИ .

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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