Цеха «КСП Красносельский» оказались «слишком чистыми» для «Фонтанки»

Сегодня, 16:54

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Цеха «КСП Красносельский» оказались «слишком чистыми» для «Фонтанки»

Представители СМИ проинспектировали пищеблок комбината АО «КСП Красносельского района». В ходе мероприятия журналисты издания «Фонтанка» активно придирались к «очень чистым помещениям».

Проверку для корреспондентов инициировал исполнительный директор предприятия Сергей Лазарев. Поводом для этого послужил материал в исполнении вышеупомянутого издания. «Фонтанка» сообщала, что на пищеблоке комбината якобы царит антисанитария. Лазарев хотел, чтобы журналисты лично убедились в отсутствии каких-либо нарушений. 

Последнее время на комбинате регулярно проводятся проверки. Они также были осуществлены в десяти школах, сотрудничающих с поставщиком. Как утверждает Лазарев, сотрудники надзорных ведомств стали чаще инспектировать комбинат как раз после компрометирующей статьи «Фонтанки». Причем давление оказывается не только на само предприятие, но и на его сотрудников. 

При общении с журналистами Лазарев сразу отметил, что он не сотрудник пресс-службы, и просил все интересующие вопросы необходимо направлять на официальную почту. Несмотря на это, в ходе проверки сотрудники «Фонтанки» упорно заваливали его вопросами

«Сколько работает комбинат, сколько сотрудников, откуда они, как вы их проверяете, с какими трудностями сталкиваетесь?» — расспрашивала корреспондент «Фонтанки». 

В итоге никаких нарушений выявить они так и не смогли. Изумленная чистотой помещений одна из представительниц СМИ даже выразила сомнение, что в цехе предприятия действительно готовят еду. 

Фото из репортажа "Фонтанка"

По всей видимости, она ожидала увидеть горы грязной посуды и прочие нарушения, раз даже чистоту пыталась выставить как «нарушение». Однако оправдать фейк «Фонтанки» ей не удалось. Все помещения пищевика оказались стерильны. Это говорит о том, что на «КСП Красносельского района» внимательно следят за соблюдением санитарных норм.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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