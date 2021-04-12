Льготники Санкт-Петербурга смогут ездить в баню на такси

Сегодня, 14:34

0

Image 16+
Льготники Санкт-Петербурга смогут ездить в баню на такси

Такой законопроект сегодня обсуждают в городском парламенте.

Авторы проекта предлагают рассмотреть нововведение в качестве дополнительной меры социальной поддержки. Для этого в перечень социально значимых объектов в Петербурге должны быть включены бани.

Тогда, граждане, имеющие право на пользование социальным такси, смогут добраться на нем и до бань.

Сегодня в Петербурге функционирует 33 общественные бани, но как отметили парламентарии, это недостаточно для мегаполиса. Впрочем, и социальных дней, когда льготная категория граждан может мыться по сниженным ценам тоже слишком мало.

Кроме того, представитель питерских коммунистов Ирина Иванова, выступила с инициативой разрешить проезд на социальном такси и на городские кладбища. Для людей старшего поколения получить возможность оказывать почесть усопшим родным очень важно. Члены партии «Единая Россия» также поддержали идеи и обещали подумать над соответствующим законопроектом.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Как связана деятельность Роспотребнадзора и публикации «Фонтанки»

Сегодня, 10:49

Как «Фонтанка» виртуальных тараканов в реальных превращала

Вчера, 20:54

Законопроект Никешина о домашних животных раскритиковали предприниматели Петербурга

Вчера, 16:34

Беглов заявил о необходимости восстановить здание сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге

Вчера, 11:59

Единое региональное меню помешает комбинатам экономить на школьных блюдах

12-04-2021, 21:19

Новые штрафы для собаководов могут появиться в Петербурге

12-04-2021, 19:19

Пользователи соцсетей высмеяли обед от «Артис-Детское питание» в школе № 93 Пушкинского района

11-04-2021, 14:14

В Петербурге ученик обстрелял из пневматического пистолета детей в школе

11-04-2021, 12:59

Глава «КСП Красносельского района» Савинов навал фейком материал «Фонтанки»

10-04-2021, 01:53

Рост преступности в Петербурге объяснили дистантом

9-04-2021, 12:24

«Вызывает особую тревогу»: Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков школьного питания

8-04-2021, 16:49

Вузы Санкт-Петербурга переходят на новые правила приема абитуриентов

8-04-2021, 15:59

Глава Центрального района фактически поддержал уничтожение граффити Хармса

7-04-2021, 17:39

В Невском, Центральном и Приморском районах Петербурга по-прежнему не определены поставщики питания

5-04-2021, 20:44

«Фирма Флоридан» пытается оспорить решение ФАС о картельном сговоре с «Артис-детское питание»

4-04-2021, 22:39

«Артис-детское питание» три месяца игнорирует требования РПН и Прокуратуры

3-04-2021, 21:24

Резник может быть оштрафован по статье 20.33 за участие в форуме «Муниципальная Россия»

2-04-2021, 18:29

Ученики гимназии №642 могли заразиться ротавирусом от одного из одноклассников

31-03-2021, 16:29

В школе №455 в Колпинском районе проведут внеплановую проверку столовой

29-03-2021, 22:29

СМИ объяснили феномен "неуязвимости" депутата Резника перед законом

10-03-2021, 14:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров