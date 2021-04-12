Льготники Санкт-Петербурга смогут ездить в баню на такси

Такой законопроект сегодня обсуждают в городском парламенте.

Авторы проекта предлагают рассмотреть нововведение в качестве дополнительной меры социальной поддержки. Для этого в перечень социально значимых объектов в Петербурге должны быть включены бани.

Тогда, граждане, имеющие право на пользование социальным такси, смогут добраться на нем и до бань.

Сегодня в Петербурге функционирует 33 общественные бани, но как отметили парламентарии, это недостаточно для мегаполиса. Впрочем, и социальных дней, когда льготная категория граждан может мыться по сниженным ценам тоже слишком мало.

Кроме того, представитель питерских коммунистов Ирина Иванова, выступила с инициативой разрешить проезд на социальном такси и на городские кладбища. Для людей старшего поколения получить возможность оказывать почесть усопшим родным очень важно. Члены партии «Единая Россия» также поддержали идеи и обещали подумать над соответствующим законопроектом.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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