Как связана деятельность Роспотребнадзора и публикации «Фонтанки»

Последние несколько дней петербургские комбинаты школьного питания рассказывают о постоянных бюрократических и информационных атаках. Либеральные СМИ публикуют ложные сообщения о проблемах на производствах, а Роспотребнадзор организует внеплановые восьмичасовые проверки. Есть основания полагать, что подобным путем идет передел влияния на рынке социального питания, который может быть связан с начальником регионального Управления Роспотребнадзора Наталией Башкетовой и одним из районных глав, сообщает FederalCity.

Внеплановая проверка Роспотребнадзора коснулась комбината питания «КСП Красносельский», где специалисты ведомства искали несуществующие нарушения. Несмотря на то, что ничего найти не удалось, в РПН все равно приняли решение закрыть и опечатать комбинат. Ранее данное предприятие подверглось информационной атаке со стороны либерального СМИ «Фонтанка». Журналисты рассказывали о якобы имеющихся отклонениях от отраслевых правил, не предъявляя доказательств.

Вполне может быть, что внезапные проверки возникают по заказу некоторых владельцев компаний, желающих захватить большую долю рынка и находящихся в дружественных отношениях с Башкетовой. Передел рынка школьного питания в Петербурге идет уже несколько месяцев. Комбинаты судятся и обвиняют друг друга, а информационное поле завалено множеством сообщений о всевозможных нарушениях.

Отмечается, что специалисты реагируют только на жалобы в адрес государственных поставщиков. Частные предприятия почти не трогают, хотя родители школьников массово жалуются именно на их работу и предоставляют неопровержимые доказательства.

К примеру, если в социальной сети ВКонтакте ввести в поисковой строке «Артис – Детское питание», «Фирма Флоридан» или «ТЗБ Петроградская», то по запросам можно найти сотни сообщений о всевозможных нарушениях. Однако Роспотребнадзор не спешит проводить проверку данных комбинатов.

С другой стороны, после всего одной статьи «Фонтанки» РКН отправляет инспекторов во все филиалы обозначенного либеральными журналистами предприятия. Подобные действия напоминают бандитские сговоры времен 90-х.

При этом проверки идут по указаниям Наталии Башкетовой, живущей явно не по средствам. Чиновница владеет шикарной виллой в СНТ «Осинка» поселка Белоостров и тратит деньги на брендовую одежду и дорогие рестораны. Одновременно с этим Башкетова декларирует весьма скромный доход – около 2 миллионов рублей в год.

Не исключено также, что Башкетова взялась за сферу питания, чтобы прикрыть своего возможного партнера – главу Фрунзенского района Константина Серова.

Несмотря на многочисленные проверки, один крупный участник рынка остается без внимания РПН. Речь идет о фирме «ТЗБ «Петроградская», за два года заключившей контрактов с городом на сумму более 3,3 миллиардов рублей.

Компания ничем не выделялась до 2017 года, пока владельцем предприятия не стал Евгений Лобанов. Доподлинно неизвестно, как фирма, находящаяся на грани банкротства, под его руководством смогла всего за пару лет стать лидером рынка.

Еще интереснее тот факт, что в Петербурге работает комбинат «ТЗБ», возглавляемый некой Верой Лобановой. Родственные связи этих двоих Лобановых не установлены, однако можно точно сказать, что почти все контракты в Невском районе получают именно указанные фирмы. При этом они практически не пересекаются на торгах.

Еще одна крупная площадка для «ТЗБ «Петроградская» - детские сады Фрунзенского района. Здесь можно отметить любопытное совпадение.

«ТЗБ» расцвела в Невском районе, когда его возглавлял Константин Серов. А «ТЗБ «Петроградская» стала лидером во Фрунзенском районе, когда Серов стал управлять им. При этом в Невском районе на должности главы остался бывший заместитель Серова – Алексей Гульчук.

Подобные совпадения и хронология событий позволяют предположить, что именно Константин Серов является выгодоприобретателем от деятельности компаний «ТЗБ» и «ТЗБ «Петроградская». На это указывают также связи двух комбинатов и раскрытые антимонопольщиками картельные соглашения.

С «ТЗБ «Петроградская» могут сотрудничать небольшие компании «ТД «Профпит», «Юпитер холл», «Северная столица» и «Северная Пальмира». Названные предприятия недавно сумели успешно перехватить контракты у «Артис – Детское питание» для получения тендеров комбинатом «ТЗБ «Петроградская». «Артис» подал на внезапных конкурентов в суд.

Компания «ТЗБ» в свою очередь, по данным Петербургского УФАС, была участником в картельном сговоре с предприятиями «Балтфуд», «Вкус» и «Сендо».

Несмотря на подобные доказательства нечистой игры на рынке, надзорные органы и пресса не замечают передела рынка школьного питания. В первую очередь, игнорирует нарушения петербургский Роспотребнадзор, возглавляемый Башкетовой.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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