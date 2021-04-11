Как «Фонтанка» виртуальных тараканов в реальных превращала

Во время экскурсии по производству «КСП Василеостровского района» корреспондентке «Фонтанки» померещился таракан в одном из помещений, сообщает "Ленправда". Осмотр пищеблоков был организован по инициативе руководства предприятия специально для представителей СМИ. Его цель – показать журналистам механизм работы комбината, чтобы они лично убедились в качестве его услуг и отсутствии антисанитарии.

Экскурсия проходила на Наличной улице, 32, лит. А, корпус 1. Ее проведение инициировали после клеветнической публикации «Фонтанки» о нарушениях санитарных правил на комбинате. Кроме того, журналисты утверждали, что по этому адресу находится другое предприятие – КСП «Красносельского района». Руководство комбината опровергло эту информацию.

Дирекция «КСП Василеостровского района» пригласила журналистов на экскурсию, чтобы они лично убедились в отсутствии антисанитарии в помещениях. Как сообщили в «Ленправде», «никакой грязи, объедков и тараканов» представители СМИ во время обхода не обнаружили.

Однако отставшей в ходе осмотра предприятия от основной группы сотруднице «Фонтанки» все-таки привиделось неладное, а именно померещился таракан в одном из помещений. Но сфотографировать его не удалось. Журналист «Ленправды» с иронией отметил, что прочитать о возможном «превращении виртуального насекомого в реальное» можно будет на страницах издания.

Во время экскурсии по комбинату представители СМИ не нашли подтверждений антисанитаhным обвинениям «Фонтанки» в адрес комбината.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700