Законопроект Никешина о домашних животных раскритиковали предприниматели Петербурга

Сегодня, 16:34

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Законопроект Никешина о домашних животных раскритиковали предприниматели Петербурга

В Госдуме РФ зарегистрировали законопроект депутатов ЗакСа Петербурга о создании единых правил при посещении магазинов и кафе с домашними животными. Авторы инициативы, в том числе депутат Сергей Никешин, считают, что поправки в законодательстве помогут устранить конфликты, завязанные на посещении общественных мест с питомцами.  Однако эту идею не поддержали в бизнес-сообществе. 

По словам предпринимателей, имеющиеся законы о животных не нуждаются в дополнениях. Например, представители сети стритфуда Pita`s отметили, что сами придерживаются концепции dog-friendly, кроме того, в Петербурге в последнее время растет количество заведений, лояльных к посетителям с домашними животными. В Pita`s считают, что в этом вопросе стоит обратиться к опыту европейских стран, где заведения общепита и магазинов сами устанавливают правила для клиентов с животными. Где-то это не соответствует концепции и стилистике заведения, а где-то, наоборот, предлагают миски с водой и угощения. Пиар-менеджер кофейни Sibaristica Варвара Кроз считает инициативу спорной. Момент, требующий особой проработки – это внимание к потребностям аллергиков, у которых могут возникнуть проблемы из-за присутствия животных в помещении. Но как можно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне – непонятно. 

Раннее информационное агентство Live24 уже обсуждало инициативу депутатов ЗакСа, отмечая спорные нюансы. Например, в Петербурге не фиксировалось массового недовольства среди горожан по поводу присутствия домашних животных в магазинах и кафе. Предлагаемый Никешиным и соавторами путь урегулирования спорного момента тоже вызывает вопросы – гораздо проще и быстрее было бы внести поправки в региональное законодательство, а не создавать законопроект федерального уровня. Учитывая, что законопроект был готов еще в 2019 году, реактуализация инициативы может говорить о том, что ее соавтор, депутат Никешин, таким способом пытается привлечь к себе внимание петербургских избирателей в преддверии выборов 2021 года. Однако попытку в Live24 сочли неудачной и спрогнозировали попадание законопреокта депутата в копилку других неудачных инициатив.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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