Единое региональное меню помешает комбинатам экономить на школьных блюдах

Вчера, 21:19

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Единое региональное меню помешает комбинатам экономить на школьных блюдах

Экономический форум «Экономика и пандемия: российский взгляд» открылся в РФ 12 апреля. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская в ходе мероприятия рассказала о готовящемся региональном проекте по стандартизации школьного питания. 

Если проект окажется успешным, то его могут реализовать по всей России. Проект подразумевает два основных нововведения: разработка единого меню для всех школ Красноярского края, а также смена системы финансирования. Новая система подразумевает, что сначала будут составлять меню, а уже под его реализацию выделять бюджет. 

Если тестовый период проекта в Красноярском крае окажется эффективным и успешным, то такую систему в итоге могут применить по всей России, в том числе и в Петербурге. Частично подобная стандартизация уже действует и на берегах Невы, однако некоторые особенности могут принципиально изменить сферу организации школьного питания. 

Например, в этом году в Петербурге начал действовать Единый стандарт питания, в котором присутствуют основные требования к комбинатам и учебным учреждениям. Однако в документе не прописано цикличное меню, согласно которому школьники могли бы получать сбалансированное и одинаковое для всех питание на регулярной основе. Сейчас каждый поставщик составляет свое меню, в котором ориентируется на ежегодно утверждаемое петербургским Роспотребнадзором двухнедельное цикличное меню. Однако процесс составления этого списка блюд проходит настолько своеобразно, что результат мало соответствует рекомендованному ведомством.

В качестве примера можно привести ситуацию в учебных учреждениях Колпинского района. В начале этого года поставщик «Артис-детское питание» смог выиграть тендер на организацию питания во всех школах района за счет сильного снижения цен на контракты – до минус 42% от начальной цены. Когда меню для школьников Колпинского района оказалось в публичном доступе, стало понятно, что в блюдах занижают энергетическую ценность, утвержденную в РПН. Уровень калорийности обедов не дотягивает до нужного уровня, в среднем, 5%, а в завтраках этот показатель занижен на 30%. Кроме того, порции меньше нормы даже по весу. Однако цена за такие урезанные завтраки и обеды стандартная. И в итоге родители детей, которым бесплатное питание не полагается, платят столько же, сколько в школах, где размер и калорийность порций соответствует нормам РПН.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, надзорные органы не торопятся обратить внимание на существующую несправедливость. Однако ситуацию можно исправить принятием единого и обязательного меню для всех образовательных учреждений города, чтобы все школьники получали одинаково качественное питание. Остается надеяться, что проект по стандартизации школьного питания в Красноярском крае будет успешным, и его начнут внедрять по всей России. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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