Новые штрафы для собаководов могут появиться в Петербурге

Питерских любителей собак могут заставить лучше воспитывать своих питомцев.

Стало известно о том, что для жителей северной столицы могут ввести новые штрафы за вой и лай собак. В ближайшее время закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях может пополниться еще одним пунктом.

Теперь за плохое поведение питомцев могут быть наказаны их владельцы. Понести наказание в виде штрафа от 500 до 5000 рублей может петербуржец, чей любимец лает, воет или издает иные звуки, мешающие соседям в ночные часы или в выходные и праздники с 8:00 до 12:00.

В настоящее время законопроект проходит антикоррупционную экспертизу, далее будет представлен на суд Законодательного собрания от имени губернатора Александра Беглова. Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу уже с 22 апреля текущего года.

Правда, пока остаётся открытым вопрос о том, кто и как будет определять уровень шума, производимого животным и определять, достоин ли хозяин штрафа.

Пока известно только, что контроль за исполнением доверен вице-губернатору Олегу Эргашеву.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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