Новые штрафы для собаководов могут появиться в Петербурге

Сегодня, 19:19

0

Image 16+
Новые штрафы для собаководов могут появиться в Петербурге

Питерских любителей собак могут заставить лучше воспитывать своих питомцев.

Стало известно о том, что для жителей северной столицы могут ввести новые штрафы за вой и лай собак. В ближайшее время закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях может пополниться еще одним пунктом.

Теперь за плохое поведение питомцев могут быть наказаны их владельцы. Понести наказание в виде штрафа от 500 до 5000 рублей может петербуржец, чей любимец лает, воет или издает иные звуки, мешающие соседям в ночные часы или в выходные и праздники с 8:00 до 12:00.

В настоящее время законопроект проходит антикоррупционную экспертизу, далее будет представлен на суд Законодательного собрания от имени губернатора Александра Беглова. Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу уже с 22 апреля текущего года.

Правда, пока остаётся открытым вопрос о том, кто и как будет определять уровень шума, производимого животным и определять, достоин ли хозяин штрафа.

Пока известно только, что контроль за исполнением доверен вице-губернатору Олегу Эргашеву.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Новые штрафы для собаководов могут появиться в Петербурге

Сегодня, 19:19

Пользователи соцсетей высмеяли обед от «Артис-Детское питание» в школе № 93 Пушкинского района

Вчера, 14:14

В Петербурге ученик обстрелял из пневматического пистолета детей в школе

Вчера, 12:59

Глава «КСП Красносельского района» Савинов навал фейком материал «Фонтанки»

10-04-2021, 01:53

Рост преступности в Петербурге объяснили дистантом

9-04-2021, 12:24

«Вызывает особую тревогу»: Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков школьного питания

8-04-2021, 16:49

Вузы Санкт-Петербурга переходят на новые правила приема абитуриентов

8-04-2021, 15:59

Глава Центрального района фактически поддержал уничтожение граффити Хармса

7-04-2021, 17:39

В Невском, Центральном и Приморском районах Петербурга по-прежнему не определены поставщики питания

5-04-2021, 20:44

«Фирма Флоридан» пытается оспорить решение ФАС о картельном сговоре с «Артис-детское питание»

4-04-2021, 22:39

«Артис-детское питание» три месяца игнорирует требования РПН и Прокуратуры

3-04-2021, 21:24

Резник может быть оштрафован по статье 20.33 за участие в форуме «Муниципальная Россия»

2-04-2021, 18:29

Ученики гимназии №642 могли заразиться ротавирусом от одного из одноклассников

31-03-2021, 16:29

В школе №455 в Колпинском районе проведут внеплановую проверку столовой

29-03-2021, 22:29

СМИ объяснили феномен "неуязвимости" депутата Резника перед законом

10-03-2021, 14:04

Уникальный исторический подземный тоннель обнаружили на Арсенальной набережной в Петербурге

8-03-2021, 09:54

В Санкт-Петербурге отрицавшего Холокост ученого уволили из университета

26-02-2021, 21:24

В Санкт-Петербурге коммунальщики повредили машину и закидали вмятины снегом

14-02-2021, 08:54

Депутата Ленобласти Родиона Кима поймали за рулем авто с поддельными дипномерами

10-02-2021, 19:34

В Петербурге полицейские съели еду, переданную задержанным участникам протестных акций

4-02-2021, 23:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров