Пользователи соцсетей высмеяли обед от «Артис-Детское питание» в школе № 93 Пушкинского района

Участники группы «Школьный ревизорро» в социальной сети «ВКонтакте» решили творчески отреагировать на инцидент в школе № 93 в Шушарах, где один из школьников якобы обнаружил в тарелке с супом кусок сырого мяса .

Некоторые пользователи признали, что ситуация с некачественным питанием в петербургских школах стоит остро, однако горожане решили проявить креатив в выражении своего возмущения. Так, авторы высмеяли работу поставщика «Артис-Детское питание», который обслуживает школу № 93. Именно суп от «Артис» вызвал большой общественный резонанс и стал причиной творческого флешмоба.

Помимо прочего, пользователи соц.сети решили визуализировать общую ситуацию с работой данного поставщика в городе. Авторы изобразили в виде надвигающейся волны большое количество жалоб на качество питания от «Артис», которые публикуют родители школьников из разных районов города.

Напомним, что ранее администрация «Школьного ревизорро» опубликовала фото и видео супа с сырым мясом, которыми поделился родитель одного из учеников школы № 93. Данное сообщение вызвало оживленную дискуссию о качестве питания в школах Петербурга. Многие комментаторы возмутились тому, что ученикам приходится есть эти блюда.

По данным СМИ, надзорные органы уже проверили пищеблок школы № 93, однако никаких нарушений инспекторы так и не выявили. При этом на качество питания школьники данной школы жаловались и ранее. Бурное обсуждение в Сети вызвала некачественная запеканка от «Артиса». Также пользователей соцсетей возмутили фотографии предположительно из той же школы, на которых видны нарушения санитарных норм в пищеблоке - грязные стеллажи, гнилые фрукты и овощи на полу.

Стоит отметить, что творчество интернет-пользователей коснулось и другого крупного поставщика – АО «Фирма Флоридан», что очередной раз подтверждает существование проблемы в сфере соцпитания Петербурга. Данный комбинат, как и «Артис-Детское питание», широко критикуется петербуржцами в Сети. Так, активисты из «Школьного ревизорро» проверили качество питания в школе № 598 Приморского района, которую обслуживает «Флоридан». По результатам проверки, активисты оценили работу поставщика в 2 балла.

Возможно, «веселые картинки» и снизят напряженность, но они не снимают проблемы: ситуация на рынке школьного питания серьезна и нуждается во всестороннем административном и общественном контроле. Иначе из-за плохой организации питания и некачественной еды могут пострадать дети.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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