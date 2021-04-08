Глава «КСП Красносельского района» Савинов навал фейком материал «Фонтанки»

Сегодня, 01:53

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Глава «КСП Красносельского района» Савинов навал фейком материал «Фонтанки»

Гендиректор «КСП Красносельского района» Ростислав Савинов счел фейком данные из материала издания «Фонтанка», в котором рассказывалось об условиях работы комбината питания.

Городское издание «Фонтанка» 9 апреля опубликовало статью под названием «Объедки не попадают в рай. Как выглядит дно школьной столовой в Петербурге». Автор материала рассказал, как смог устроиться в «КСП Красносельского района», а статью сопроводил фото и –видеоматериалами, показывающими недостатки предприятия.

Ответ на публикацию дал гендиректор компании Ростислав Савинов. По словам главы «КСП Красносельского района», помещения, показанные на видео и фото, отличаются от реальных помещений предприятий. В связи с этим, руководитель комбината питания счет опубликованные «Фонтанкой» сведения и медиаматериалы не соответствующими действительности.

В своем ответе Савинов указал, что компания работает в соответствии с законодательством РФ и действующими санитарными требованиями.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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