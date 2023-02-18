«Предпосылок к изменениям нет»: политолог раскритиковала Беглова за реализацию реформы ЖКХ в Петербурге

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Сомнения относительно успешного завершения коммунальной реформы в Санкт-Петербурге высказала политолог Наталия Елисеева.
Нововведения начали внедрять в Северной столице с 1 января текущего года, однако жители города до сих пор не увидели изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В регионе по-прежнему не хватает спецтехники и работников ручного труда, отметила эксперт.
Когда данную сферу только начинали реализовывать, было заявлено, что процесс перехода займет полтора года. При этом к 1 июля 2023 года государственные организации должны заменить частных подрядчиков, по аналогичной схеме, которая действует в Москве, сообщила политолог.
Представители экспертного сообщества не раз подвергали критике реформу ЖКХ губернатора Александра Беглова. За время ее реализации ситуация с уборкой дорог и тротуаров в Петербурге практически не изменилась.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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