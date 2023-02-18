«Предпосылок к изменениям нет»: политолог раскритиковала Беглова за реализацию реформы ЖКХ в Петербурге

Сегодня, 16:10

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«Предпосылок к изменениям нет»: политолог раскритиковала Беглова за реализацию реформы ЖКХ в Петербурге
Фото из открытых источников

Сомнения относительно успешного завершения коммунальной реформы в Санкт-Петербурге высказала политолог Наталия Елисеева.

Нововведения начали внедрять в Северной столице с 1 января текущего года, однако жители города до сих пор не увидели изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В регионе по-прежнему не хватает спецтехники и работников ручного труда, отметила эксперт.

Когда данную сферу только начинали реализовывать, было заявлено, что процесс перехода займет полтора года. При этом к 1 июля 2023 года государственные организации должны заменить частных подрядчиков, по аналогичной схеме, которая действует в Москве, сообщила политолог.

«Если действительно что-то удастся изменить команде Беглова, то к нему будет настрой несколько лояльнее, но пока таких предпосылок к изменениям нет. Это все долго, на несколько лет затянуто, почему-то очень сложно», – заявила Елисеева.

Представители экспертного сообщества не раз подвергали критике реформу ЖКХ губернатора Александра Беглова. За время ее реализации ситуация с уборкой дорог и тротуаров в Петербурге практически не изменилась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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