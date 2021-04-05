«Вызывает особую тревогу»: Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков школьного питания

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун выступила с докладом на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам организации питания в образовательных учреждениях, который стартовал сегодня, 8 апреля. Она отметила ухудшающуюся ситуацию с поставщиками питания. В частности, за 2021 год были выявлены нарушения у 70% операторов, поставляющих пищевую продукцию в школы.

Также она указала, что если сами образовательные учреждения как-то стараются исправить ситуацию, то пищевые компании регулярно нарушают требования санитарного законодательства.

Всего было выявлено 3,9 тыс. недобросовестных поставщиков. Называя основные нарушения, которые встречались при проведении проверок в этих компаниях, Шевкун заметила, что чаще всего это проблемы с документацией, маркировкой продуктов, транспортировкой и несоответствием показателям качества.

Всего проблемы с питанием наблюдаются в 24 тыс. школах. Причем в школах некоторых регионов нарушений выявлено намного больше. Представитель ведомства отметила: зачастую отклонения от норм связаны с выдачей холодных блюд, неправильной технологией приготовления пищи, кроме того фактический размер порций нередко ниже требуемого по стандарту, не соответствует нормам и энергетическая ценность блюд.Проблема в сфере питания особенно остро стоит для Петербурга. В конце 2020 года в Кронштадте в школе №422, за горячие обеды в которой отвечает ООО «ТД Профпит», было зафиксировано массовое отравление детей . У этой компании заключены еще почти сто контрактов с другими городскими школами.

Показателен случай с компанией «Аванта», которую оштрафовали на один миллион рублей за попытку дать взятку должностному лицу из-за выявленных в ходе проверок нарушений. Также в отношении владельца комбината возбудили уголовное дело.

Многочисленные нарушения со стороны петербургского поставщика «Артис-детское питание», выявленные в ходе рейдов, так и не были им устранены . Поэтому Роспотребнадзор намерен привлечь комбинат к ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания».

Стоит отметить, что Прокуратура активно помогает выявлять нарушения. К примеру, в гимназии №631 пища не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. Поставщиком же здесь является АО «Фирма Флоридан».

Учитывая частоту подобных случаев, становится очевидным – необходимо вводить дополнительные инструменты регулирования пищевых операторов, которые позволят в короткие строки выявлять и устранять нарушения.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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