Вузы Санкт-Петербурга переходят на новые правила приема абитуриентов

Сегодня, 15:59

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Вузы Санкт-Петербурга переходят на новые правила приема абитуриентов

Прием абитуриентов в российские вузы в 2021 году будет осуществляться согласно новым поправкам, утвержденным Министерством науки и высшего образования.

В Санкт-Петербурге приёмная кампания в этом году начнется не позднее 20 июня, а конкурсные списки будут опубликованы 27 июля.

Будущих студентов ждет ряд изменений.

Обязательными будут только две волны основного этапа зачисления. Сохранилась возможность подавать документы сразу в 5 вузов. Количество направлений каждый вуз имеет право определить самостоятельно – от 2 до 10.

Учебные заведения теперь смогут проводить один общий конкурс сразу по нескольким смежным специальностям и направлениям подготовки. Это позволит выбрать самых подготовленных абитуриентов и уже потом в процессе обучения разделить их по профилям. Важным новшеством стала возможность учебного заведения самостоятельно определять допустимый балл для поступающих на бюджетной или платной основе. Причем для первых и вторых баллы могут быть разные.

Кроме того, каждый вуз может установить дополнительные вступительные испытания. А сам поступающий выбрать из предложенного списка дополнительный предмет.

С этого года, в целях сделать конкурс прозрачнее, решено его обезличить. Иначе говоря Ф.И.О. поступающих будут скрыты, а найти себя будущий студент сможет по номеру СНИЛС или персональному коду, который выдаст вуз, принимая документы.

С этого года все вузы страны в обязательном порядке будут принимать документы в электронном формате.  

Выпускникам колледжей, желающим получить высшее образование, теперь сдавать ЕГЭ не придется. Для них каждый вуз сможет установить свои вступительные испытания.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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