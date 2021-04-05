Глава Центрального района фактически поддержал уничтожение граффити Хармса

Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин намерен убрать граффити с изображением поэта Даниила Хармса со стены дома по адресу Маяковская, 11. Районная администрация подала иск к местному ТСЖ с требованием устранить изображение после жалобы гражданки Фатимы И.

В ответ на это жители дома подали петицию в Смольный с просьбой к губернатору о сохранении стрит-арта. Если жалоба не будет рассмотрена, то портрет Хармса повторит судьбу изображения Бродского, которое закрасили в мае 2020 по распоряжению главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева.

Инициатива районной администрации опирается на действующее законодательство в области живописи на фасадах домов. Согласно документу, любому художнику для нанесения рисунка необходимо пройти сложную бюрократическую процедуру согласования изображения.

Как объяснял в свое время глава комитета по градостроительству и архитектуре Григорьев, чтобы граффити с Хармсом существовало его необходимо сначала закрасить, затем скоординировать проект с КГА, и только после этого можно будет снова нанести рисунок. Отметим, что главный архитектор Петербурга не скрывает своего скептического отношения к стрит-арту.

«Хотя мне кажется, что раскрашивание брандмауэров противоречит духу исторической застройки», - заметил Григорьев.

Глава Центрального района солидарен с председателем КГА и настаивает на уничтожении портрета, замечая при этом, что у создателей граффити был шанс согласовать.

«Инициаторам было дано достаточно времени. Мы готовы обсудить в суде некое мировое соглашение с предоставлением возможных отсрочек в части приведения в соответствие с законом тех действий, которые там происходят», - подчеркнул Мейксин.

Вероятнее всего, изображение поэта на фасаде здания будет ликвидировано. Аналогичная ситуация происходит с уличными арт-объектами по всему городу.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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