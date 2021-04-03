В Невском, Центральном и Приморском районах Петербурга по-прежнему не определены поставщики питания

В конце апреля 2021 года заканчивается прием заявок от потенциальных компаний-поставщиков социального питания в Невском, Центральном и Приморском районах Северной столицы.

Вместо прежней распространенной практики единой закупки на все учебные заведения контракты были раздроблены. Это дало возможность администрациям самостоятельно определять компанию-оператора питания, что может в перспективе сформировать новые картели в сфере социального питания города на Неве.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) пристально следит за организацией питания частными комбинатами в школах и других образовательных учреждениях Петербурга. Как свидетельствует ведомственная статистика, данная сфера - самая картелизированная в городской экономике.

Неоднократно были отмечены факты картельных сговоров комбинатов питания и распределения выгодных контрактов в системе госзакупок за счет создания иллюзорной конкуренции. В отдельных районах, например, в Колпинском, сама администрация признавалась участником картеля .

Борясь с этими проявлениями, власти пришли к идее централизации закупок. То есть организацию питания во всех школах можно возложить на одного поставщика, а в качестве заказчика выступит комитет по госзаказу. Так можно минимизировать риск нарушения антимонопольного законодательства многочисленными поставщиками.

Однако комитет не контролирует все торги, поскольку по постановлению правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга», комитет по госзаказу располагает полномочиями на определение поставщиков в аукционах с начальной максимальной ценой контракта (НМЦК) свыше 40 млн рублей. Если НМЦК составляет от 3 до 40 млн рублей, данные полномочия передаются районным администрациям. А если НМЦК менее 3 млн, с оператором заключает договор непосредственно руководство учебного заведения.

Исходя из этого, заинтересованные стороны могут воспользоваться ценовым аспектом определения поставщика в процедуре госзаказов. Таким образом, новая организация госзакупок на организацию питания в общеобразовательных учреждениях Невского, Центрального и Приморского районов может вылиться в возрастание рисков картельных сговоров между поставщиками.

В Единой информационной системе в сфере госзакупок (ЕИС) размещены контракты на поставку питания в Невском районе. В настоящий момент они находятся на стадии принятия заявок, она завершится в конце апреля.

Единый контракт на все школы Невского района отсутствует. В качестве заказчика на оказание услуг общественного питания администрация выступает сразу в 22 контрактах.

Как свидетельствуют данные таблицы, закупки распределены так, чтобы не выйти за рамки 40 млн рублей. Таким образом, можно не подключать к аукционам комитет по госзакупкам, предоставив статус заказчика только районной администрации.

Такое дробление позволяет снизить уровень контроля, который мог бы осуществляться сотрудниками комитета, если бы НМЦК превышали 40 млн рублей.

Аналогичная картина наблюдается и в Центральном районе Санкт-Петербурга. Здесь вместо единой закупки на ЕИС зарегистрированы 7 контрактов. В каждом случае НМЦК варьируется в пределах от 30,2 до 39,9 млн рублей.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с госзакупками на поставки социального питания, которая сложилась в Приморском районе города на Неве. Здесь имелась единая госзакупка на сумму 217 млн рублей.

У большинства фирм возможностей для реализации такого крупного контракта нет. Поэтому в тендере принял участие единственный комбинат – принадлежащий городу КСП «Красносельского района». Однако в УФАС подал жалобу один из петербургских поставщиков социального питания – ООО «Торговый дом А.П. Иванов», усмотрев в такой крупной сумме соглашения ограничение конкуренции. Результаты торгов были аннулированы, при этом сам «ТД А.П. Иванов» даже не подавал заявку на участие в тендере.

Приморский район никогда не входил в сферу интересов этой фирмы, обслуживающей главным образом Фрунзенский район Северной столицы. По мнению журналистов, в таких действиях комбината можно увидеть стремление оказать помощь и поддержку другому крупному петербургскому комбинату - АО «Фирма Флоридан».

Представители СМИ предполагают, что «Торговый дом А.П. Иванов» и «Фирма Флоридан» могут находиться в партнерстве. Фирмы выступили с совместным пресс-релизом против якобы ангажированной информационной кампании против них. Также журналисты допустили, что отмена единой госзакупки позволит «Флоридану» и дальше работать с детсадами и школами Приморского района, где у комбината заключено большинство контрактов.

В свое время в Приморском районе сотрудниками УФАС был выявлен картель с участием «Фирмы Флоридан», «Артис-Детское питание», «Лимак-Нева» и «База Мария». Координация участия в госзакупках велась посредством электронной переписки. Еще до обнародования информации о проведении конкурса с ограниченным участием указывалось, кто выиграет и в каких торгах.

Отмена закупки стоимостью 217 млн рублей стала для комитета по госзаказу поводом для создания укрупненных лотов, объединивших в себе поставки в школы и детские сады. Часть школ получит поставщиков, контролируемых комитетом по госзакупкам, за деятельностью других операторов питания будут наблюдать районная администрация и руководство школ.

Приведенная таблица свидетельствует, что в 2 контрактах стоимостью более 110 млн рублей заказчиком выступит комитет по госзаказу. Контракты свыше 3 млн рублей будут находиться под опекой администрации Приморского района. Контракты с НМЦК ниже 3 млн рублей будут подписываться школами непосредственно с поставщиком.

Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке социального питания Петербурга присутствует тренд по дроблению крупных лотов. Это становится почвой для образования картелей и ухудшения качества обедов для детей.

Наше издание не утверждает, что ситуация с дроблением контрактов стала результатом каких-либо махинаций на рынке соцпитания со стороны администраций или частных комбинатов, но принимая во внимание картелизированность сферы питания Северной столицы, то, каким образом были распределены лоты, наводит на определенные мысли.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700