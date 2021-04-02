«Фирма Флоридан» пытается оспорить решение ФАС о картельном сговоре с «Артис-детское питание»

Комбинат школьного питания «Фирма Флоридан» пытается оспорить решение Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу. Надзорный орган выявил картельный сговор между компанией и комбинатом «Артис-Детское питание».

В январе прошлого года ФАС начала изучать 14 конкурсов на организацию питания в Кировском районе, проведенных в 2017 году. Общая сумма контрактов составила тогда около полумиллиарда рублей. К концу 2020 года надзорный орган определил, что АО «Артис-Детское питание» и АО «Фирма Флоридан» вступили в сговор с целью получения максимальной прибыли.

«Также данный картель предусматривал отказ от конкурентной борьбы на товарном рынке оказания услуг по поставке продуктов питания в 2018 году для нужд детских садов в границах Кировского района Санкт-Петербурга», — заявили в ФАС .

В ведомстве пришли к выводу, что оба комбината имитировали конкурентную борьбу. Отмечается, что действовали компании по отработанной схеме – начальная максимальная цена контракта (НМЦК) занижалась на 3,3%. В ФАС уверены в существовании сговора поставщиков питания. Подчеркивается, что главной целью договоренностей было получение максимальной прибыли. Каждый участник картеля придерживался единой модели поведения.

«Действия указанных обществ были направлены не на обеспечение конкуренции, не на выбор наилучшего предложения в условиях конкурентной борьбы, расширение возможностей для участия хозяйствующих субъектов в размещении заказов и стимулирования такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, а на достижение победы одного из участников сговора с наименьшим снижением НМЦК», — считают антимонопольщики.

В решении ФАС утверждается, что «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» поделили рынок социального питания в Кировском районе. Примечательно, что один из комбинатов признал вину, однако во «Флоридане» решили опровергнуть доводы надзорного органа. Там подчеркнули, что в действиях поставщика питания не было противоправного умысла.

В «Фирме Флоридан» считают свои действия на аукционе направленными во благо. Якобы компания таким путем помогла избежать признания торгов несостоявшимися. В то же время, согласно Федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок», конкурс отменяют в случае, когда поступает только одна заявка. Никаких проблем школа или детский сад при этом не испытывают. Обслуживанием таких образовательных учреждений в итоге назначают заявившегося на тендер поставщика.

Аналогичные систематические случаи привлекают внимание надзорных органов. Если бы указанные компании участвовали в конкурсах одного района раздельно, то это привлекло внимание специалистов ФАС со стопроцентной вероятностью. Заявления «Фирмы Флоридан» похожи на попытки прикрыть свою экономическую выгоду показной заботой о детях.

Более того, в «Фирме Флоридан» назвали признание комбинатом «Артис-Детское питание» выводов ФАС недобросовестным самооговором. В компании подчеркнули, в нем содержится недостоверная информация.

В результате комиссия ФАС признала несостоятельной версию «Фирмы Флоридан» и признала сговор компании с поставщиком «Артис-Детское питание». Сейчас это решение комбинат пытается отменить в Арбитражном суде.

Расследование по Кировскому району стало продолжением дела, которое в ФАС попало из ГУ МВД. В 2019 году был раскрыт сговор нескольких поставщиков питания, юрбюро и администрации Колпинского района. Общая сумма контрактов, поделенных фигурантами дела, превысила 650 млн рублей.

МВД и ФАС удалось выяснить, что чиновники делились с предпринимателями конфиденциальной информацией о предстоящих конкурсах. Комбинаты, в свою очередь, распределяли между собой кто победит в том или ином образовательном учреждении.

С самого начала в ФАС подозревали, что такая же схема используется в Кировском районе. Однако специалисты пришли к выводу, что «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» действовали самостоятельно – без помощи чиновников.

Участие в двух картельных сговорах никак не повлияло на работу «Артис-Детское питание». В начале этого года поставщик питания подписал контракты на обслуживание 25 школ Колпинского района. Цены на тендерах были снижены практически на 41%. С приходом нового оператора питания в социальных сетях стали жаловаться на качество пищи в школьных столовых. ФАС пока не реагирует на ситуацию публично.

«Фирма Флоридан» уже не первый раз становится фигурантом скандала. В 2020 году Арбитражный суд отклонил жалобу компании в признании недействительным решения комиссии о сговоре между комбинатами «Артис-Детское питание», «База «Мария» и «Лимак-Нева» в Выборгском и Приморском районах. Компании придерживались схемы, используемой в Кировском районе «Флориданом» и «Артисом». Участники картеля разделили между собой 49 контрактов на общую сумму 1,6 млрд рублей.

«Как установил антимонопольный орган, при участии в закупках указанные организации незаконно координировали участие в закупках путем электронной переписки, где были указаны до публикации извещений о проведении конкурса с ограниченным участием, какие торги будут выиграны и какой компанией», — уточнили в ФАС .

В надзорном органе сообщили, что заранее определяли победителя и по минимуму снижали НМЦК.

Учитывая предыдущий опыт, Арбитражный суд может вновь отказать «Фирме Флоридан» в отмене решения ФАС. Остается непонятным мотив подачи иска. Как показывает практика, «Артис-Детское питание» не помешало работать и далее признание компании участником картеля.

Шаг «Фирмы Флоридан» может означать попытку разорвать медийную связь с «Артис-Детское питание». Однако оспаривание решений ФАС приводит к обратному эффекту. Наличие связей двух комбинатов только подтверждается.