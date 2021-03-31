«Артис-детское питание» три месяца игнорирует требования РПН и Прокуратуры

Роспотребнадзор намерен привлечь к ответственности петербургского поставщика «Артис-Детское питание» за невыполнение предписаний. Об этом стало известно из данных картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Местные журналисты разбирались, какие именно требования не выполнила организация, которой сейчас грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

Проанализировав историю проведенных надзорным ведомством проверок в школах, обслуживаемых комбинатом, журналисты отметили одно совпадение. Речь идет о проверке, которую в ноябре 2020 года проводили специалисты Роспотребнадзора совместно с Прокуратурой. По данным Генпрокуратуры РФ , «Артис-Детское питание» должен был устранить все выявленные нарушения до 1 марта текущего года. Спустя две недели после указанной даты в картотеке Арбитражного суда появился иск к организации.

Вышеупомянутая проверка проводилась сразу на нескольких объектах: в здании на проспекте Культуры, дом 31к1 лит А, а также в школах Московского (№544), Пушкинского (№93, №407), Кировского (№261, №386, №501, №538, №654) районов и в лицее №378. По данным базы Rusprofile, в здании по первому адресу находится сам «Артис-Детское питание».

В ходе проверки специалисты обнаружили с десяток различных нарушений. Так, сотрудники организации не проводили санобработку куриных яиц и принимали продукты без маркировок.

Также эксперты обнаружили ряд нарушений, связанных с мытьем и дезинфекцией кухонных принадлежностей, столовых приборов и посуды. А у одного из сотрудников пищеблока не было прививки от дифтерии.

Кроме того, работники столовых подавали блюда ученикам практически холодными, причем в мокрой посуде. Тут стоит отметить, что ранее школьники неоднократно жаловались на остывшие, крайне неаппетитного вида обеды. Чаще всего подобные жалобы появлялись среди школьников Колпинского района, где все школы сейчас обслуживает «Артис-Детское питание».

Среди прочих нарушений были и те, которые связаны с обеспечением личной гигиены сотрудников пищеблока.

Также эксперты сделали поставщику замечание по несоответствию приготовления блюд технологическим картам. Такое нарушение сейчас особенно актуально в школах Колпино. Речь идет об энергетической ценности блюд, предлагаемых комбинатом. Как оказалось, она не соответствует принятым в Петербурге нормам, при этом бракеражная комиссия никаких пометок в журнале не сделала.

В конечном итоге «Артис-Детское питание» собрал целую коллекцию самых разнообразных нарушений. Какие-то из них ухудшают вкус и внешний вид школьных обедов, а другие можно расценить как угрозу здоровью школьников. С момента проверок прошло более трех месяцев, однако руководство комбината до сих пор не устранило нарушения, судя по судебному иску.

По мнению журналистов, такое положение дел явно указывает на реальное отношение поставщика к своим обязательствам. Стоит отметить, что за все время работы «Артис-Детское питание» ни разу не понес серьезного наказания за нарушения. При этом компания оказывалась в центре скандалов, связанных с картельным сговором петербургских организаторов соцпитания: по данным Федеральной антимонопольной службы, комбинат и ряд других поставщиков распределяли между собой выгодные контракты. Однако даже после этого инцидента «Артис» продолжает работать со школами в сразу нескольких районах города.

В случае с иском Роспотребнадзора, компания также может избежать сурового наказания – максимум выплатит 500 тысяч рублей штрафа. Однако после уплаты штрафа «Артис» сможет продолжить свою деятельность. По мнению журналистов, этот факт в очередной раз доказывает, что, когда дело касается недобросовестных организаторов школьного питания, штраф – слишком мягкое наказание. В подобных случаях компании вряд ли встанут на путь исправления. Поэтому в сложившейся ситуации журналисты предлагают только один выход – запретить для них деятельность в сфере социального питания.