Резник может быть оштрафован по статье 20.33 за участие в форуме «Муниципальная Россия»

Дело депутата Максима Резника зарегистрировали в мировом суде Петербурга в Василеостровском районе. Из карточки дела следует, что парламентарий проходит по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Он присутствовал на форуме «Муниципальная Россия», прошедшем 13 марта в Измайлово.

Мероприятие организовали участники проекта «Объединенные демократы». Его координатор, Андрей Пивоваров – директор «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ).

Помимо Резника правоохранители задержали около двухсот участников форума. Например, председателя муниципального округа «Красносельский» Илью Яшина, правозащитницу Анастасию Буракову, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, главу совета Фонда Немцова Владимира Кара-Мурзу и других.

Среди задержанных были представители петербургских муниципалитетов. В частности, депутаты МО «Гражданка» и МО «Васильевский» Ирина Майорова и Алексей Касаткин.

На сегодняшний день мировые суды Северной столицы получили только семь дел. Некоторые даты заседаний уже известны. Когда пройдет суд над Резником, пока не сообщается.