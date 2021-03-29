Ученики гимназии №642 могли заразиться ротавирусом от одного из одноклассников

Сегодня, 16:29

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Ученики гимназии №642 могли заразиться ротавирусом от одного из одноклассников

В школе №642 Василеостровского района Санкт-Петербурга зафиксировали возможную вспышку заболевания детей. Роспотребнадзор сообщает о 4 госпитализированных с признаками ротавирусной инфекции. Причины инцидента пока не известны.

Городская прокуратура и петербургское Управление Роспотребнадзора взяли пробы пищи из школьной столовой. На данный момент у надзорных ведомств нет претензий к поставщику питания, обслуживающему учебное заведение. Окончательные выводы специалисты подведут после лабораторных исследований.

«В 642 гимназии Василеостровского района 3 ребенка, 2 ребёнка с 1 альфа и 1 ребёнок с 1 го бетта, обратились в медицинские учреждения с признаками ротавирусной инфекции», — заявил источник в РПН.

Сообщается, что проверка проведена 31 марта. Питание в школе №642 организовано в соответствии с СанПиНом. Идет эпидрасследование.

По предварительным данным, вспышка ротавируса могла быть вызвана занесенной детьми инфекцией: заболевание зафиксировано только у младшеклассников и лишь в одном из пяти корпусов образовательного учреждения.

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