В школе №455 в Колпинском районе проведут внеплановую проверку столовой

Вчера, 22:29

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В школе №455 в Колпинском районе проведут внеплановую проверку столовой
Фото: gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Управление социального питания (УСП) проведет внеплановую проверку в школе № 455 в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Будут взяты пробы продуктов и блюд для оценки качества питания, которое предоставляется учащимся, передает «Петербургская газета».

Основанием для проверки стали жалобы родителей на качество еды в школьной столовой. В соцсети «ВКонтакте» в группе «Школьный ревизорро» был размещен пост, в котором родители учеников школы № 455 рассказали о проблемах с едой, в частности о нарушении поставщиком санитарных норм при доставке продуктов в школьную столовую.

Родителям удалось выяснить, что продукты поступают в школу из другого образовательного учреждения, находящегося в Шушарах. Сама же перевозка продуктов реализуется с нарушениями. Так, например, поставщик питания использует для перевозки продуктов непредназначенные для этого старые грязные «ГАЗели». По совам родителей, еда не только невкусная и холодная, но еще и предоставляет серьезную угрозу для здоровья детей.

После того, как родители обратились в УСП, была инициирована внеплановая проверка, которая будет проводиться специалистами Управления совместно с сотрудниками «Испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ». Они проверят соблюдение санитарных норм и возьмут пробы продукции для анализа. О дате проверки пока не сообщается.

Известно, что школу № 455 обслуживает компания АО «Артис-Детское питание», выигравшее тендер на сумму 68,5 млн рублей. Примечательно, что с «Артисом» сотрудничают не только школы, но и дошкольные учреждения Колпинского района. 

После получения «Артисом» контрактов на поставку питания в образовательные учреждения, горожане неоднократно оставляли претензии на плохое питание на официальной странице районной администрации. Однако многочисленные жалобы родителей так и остались без внимания.

Ранее, в декабре 2019 года, «Артис-Детское питание» был уличен в картельном сговоре. УФАС выяснила, что в так называемом «колпинском картеле» состояло еще 7 комбинатов, которые участвовали в организации торгов на поставки питания. Документацию для участия в тендере составляла местная администрация и юридическое бюро «Авандград». При этом, несмотря на грубое нарушение закона при участии в тендере, в 2021 году «Артис» в очередной раз получил один из крупнейших контрактов на поставку питания в школы и детские сады.

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