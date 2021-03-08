СМИ объяснили феномен "неуязвимости" депутата Резника перед законом

Сегодня, 14:04

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СМИ объяснили феномен "неуязвимости" депутата Резника перед законом

Максим Резник неоднократно становился фигурантом скандалов, связанных с наркотиками. Ни разу при этом его не привлекли к ответственности. Очевидно, что депутат пользуется «исключительной неприкосновенностью», полагают СМИ.

Вчера Резник находился в квартире, где предположительно торгуют наркотиками, сообщает издание "Ридус". По словам депутата, он был в гостях у родственника своей жены.Депутатская неприкосновенность не позволила правоохранителям задержать его. Но, по некоторым данным, защиту ему обеспечивает не только мандат. Слишком много депутат позволял себе все эти годы: предположительно употреблял наркотики, участвовал в несанкционированных митингах и так далее.

Фото: ФАН

«Неприкасаемым»его называют даже коллеги парламентарии. Другой на его месте уже стал бы фигурантом расследования. Например, депутатская неприкосновенность не защитила Вячеслава Нотяга от колонии строгого режима за получение крупной взятки. Его приговорили к трем годам заключения. 

Роман Коваль тоже стал фигурантом следствия по делу о коррупции по так называемой «депутатской поправке». Но Резник остается безнаказанным. Может быть, это связано с покровительством спикера Зака Вячеславом Макаровым, о дружбе с которым рассказывал и сам депутат?

По данным СМИ, Резник поддерживает инициативы Макарова, а тот вступается за него, когда это необходимо. Возможно, спикер попытается помочь и в этот раз. Если Резник избежит наказания, то лишь подтвердит мнение о своей «исключительной неприкосновенности».

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