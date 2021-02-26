Уникальный исторический подземный тоннель обнаружили на Арсенальной набережной в Петербурге

Сегодня, 09:54

Ольга Громова

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Уникальный исторический подземный тоннель обнаружили на Арсенальной набережной в Петербурге

Уникальный старинный подземный тоннель от Невы до Арсенальной набережной обнаружили недавно строители Санкт-Петербурга. О находке, представляющей историческую ценность, сообщило издание Невские новости.

На подземный тоннель строительная бригада наткнулась во время работ в бывших корпусах завода «Арсенал», который раскинулся на Выборгской стороне. В ближайшее время там планируют открыть арт-квартал Temple of Deer.

«Со временем подземный тоннель переделают под отдельный вход для посетителей арт-пространства. До него посетители смогут добраться через проезжую часть», – проинформировали в пресс-службе компании, которая занимается строительными работами.

Арт-квартал должен появиться уже нынешней весной. Кроме уникального тоннеля, который будет доступен для посещения с 2022 года, в него войдет концертный комплекс, несколько выставочных залов, ночной клуб, фотостудия. В следующем году квартал будет дополнен также фестивальной зоной, барной улицей, фуд-маркетами.

Комплекс построек завода «Арсенал», напомним, признан историческим памятником. Он находится под охраной городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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