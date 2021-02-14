В Санкт-Петербурге отрицавшего Холокост ученого уволили из университета

Вчера, 21:24

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В Санкт-Петербурге отрицавшего Холокост ученого уволили из университета

Пресс-служба государственного экономического университета города Санкт-Петербурга сообщила, что ученого Владимира Матвеева, заявившего о том, что холокоста не было, уволили из вуза. Представитель пресс-службы рассказал, что увольнение ученого было оформлено еще в начале февраля, пишет издание Невские новости.

Перед увольнением Матвеев лежал в лечебном учреждении с диагнозом инфаркт миокарда. Ему даже делали операцию на сердце. По этой причине вузовская комиссия по этике СПбГЭУ, назначенная специально по делу ученого, которая должна была рассмотреть столь неожиданную гражданскую позицию Матвеева, отложила свое очередное заседание. 

Ученый Владимир Матвеев попал в круговорот скандала в конце января после того, как выступил на вебинаре для педагогов, организованном Ленинградским областным институтом развития образования. СМИ Санкт-Петербурга сообщали, что вузовский работник, передовой специалист, сомневается в самом факте холокоста. Мало того, ученый принялся заявлять со всех высоких трибун, как это некорректно – везде повторять о его жертвах, которых, как считает Матвеев, никогда не было. 

Эти слова вызвали резкую реакцию. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, где также преподавал Матвеев, заявил, что считает неприемлемым продолжение его работы. И этот вуз, и СПбГЭУ подчеркивали, что категорически не разделяют мнение ученого. В СПбГЭУ Матвеев преподавал такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.

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