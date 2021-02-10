В Санкт-Петербурге коммунальщики повредили машину и закидали вмятины снегом

Сегодня, 08:54

Ольга Громова

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В Санкт-Петербурге коммунальщики повредили машину и закидали вмятины снегом

В Центральном районе Санкт-Петербурга коммунальщики сбрасывали с крыши глыбы льда, одна из которых попала на припаркованную машину и повредила ее. Об этом рассказали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Разбито заднее стекло, вмятины, в салоне снег. Рядом тоже повреждены автомобили. Владелица красного Daewoo Nexia — моя мама. Она пенсионерка», — приводит слова дочери потерпевшей Znak.com.

Подчеркивается, что коммунальщики, когда взглянули вниз и увидели, что натворили, не растерялись. Они спустились вниз и принялись... маскировать повреждения, набрасывая лопатами снег на машины.

Хозяйка поврежденного авто уже обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу подтвердили, что к ним поступило заявление о повреждении красного Daewoo Nexia.

Идет разбирательство.

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