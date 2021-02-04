Депутата Ленобласти Родиона Кима поймали за рулем авто с поддельными дипномерами

Сотрудники ДПС поймали автомобиль Mercedes G-Class с поддельными дипломатическими номерами. Инцидент произошел под Санкт-Петербургом. Водителем машины оказался депутат муниципального образования Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Родион Ким. Об этом сообщает «Невские новости».

На внедорожнике немецкого производства были замечены номера красного цвета, которые представляли дипломатическое представительство среднеазиатской республики. Сотрудники ДПС причислили автомобиль к дипведомству, так как на номерах виднелась латинская буква D. После проверки номеров оказалось, что они фальшивые, то есть они принадлежат дипведомству, однако числятся как архивные. При детальной проверке документов выяснилось, что сам автомобиль не принадлежит политику.

Напомним, что в Сети давно имеется широкий спрос на номера красного цвета, так как они являются «оберегом» от сотрудников ДПС, а также позволяют избежать штрафов. По всей видимости, именно с этой целью Ким приобрел номера незаконным способом.

Отметим, что Родион Ким является не только депутатом Тосненского района, но и известным бизнесменом. Ранее он числился главой Федоровского городского поселения, население которого чуть более 4,5 тысячи человек.