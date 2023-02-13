Вместо реальной помощи петербуржцы получают от медийных адвокатов Петербурга общие советы

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Медийные адвокаты Петербурга отворачиваются от проблем рядовых горожан, однако с удовольствием берутся за дела зажиточных жителей Северной столицы. В качестве яркого примера можно привести Светлану Савину.
Горожанам она запомнилась по телеэфиру, где рассуждала о том, как горожанам стоит поступать после падения льда с крыш. Она подчеркивала, что нельзя покидать место событий. Савина также дала несколько базовых советов без какой-либо конкретики.
Не исключено, что это было пиар-акцией. Сегодня специалист активно защищает права богатых горожан, не уделяя внимания проблемам остальных.
Тем временем, как заверяет правозащитник Игорь Карлинский, даже юристы из «золотой» десятки города могут взяться за дела рядовых жителей Северной столицы. Нередко они делают это из чувства долга перед профессией.
В качестве примера можно привести адвоката Ирину Баханович. Она защищает права рядовых петербуржцев в вопросе неэффективной уборки снега коммунальщиками. Соответствующее дело на данный момент рассматривается в суде, ответчиками выступают губернатор Александр Беглов и комитет по благоустройству.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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