В Петербурге полицейские съели еду, переданную задержанным участникам протестных акций

Вчера, 23:29

Ольга Громова

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В Петербурге полицейские съели еду, переданную задержанным участникам протестных акций

В Санкт-Петербурге полицейские съели часть еды, переданной волонтерами задержанным участникам несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом рассказал журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин, передает «Московский комсомолец».

Случилось это в отделении полиции №33. О том, что там работают голодные стражи порядка, журналист узнал из чата людей, доставленных в Московский суд.

Там сообщалось, что полицейские съели переданную еду, приобретенную в ресторане быстрого питания. А задержанным отдали уже остатки - то, что не доели.

«Вот такой вот классный 33 ОП в СПб», - пишет Веснин на своем Телеграм-канале.

Напомним: несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля. Как пишет «Знак», их итогом стало задержание более чем двух тысяч человек.

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