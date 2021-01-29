Первые беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге уже через 5 лет

Первые беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге уже через пять лет.

3 февраля санкт-петербургские «Горэлектротранс» и ЛЭТИ скрепили подписями официальное соглашение о взаимном партнерстве. Теперь, согласно договору обе стороны в тесном сотрудничестве будут улучшать городской транспорт и одновременно повышать комфорт проезда петербуржцев. Об этом сообщает издание Невские Новости.

Отмечается, что свои подписи поставили директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и ректор ЛЭТИ Виктор Шелудько. По словам Минкина, лет через пять городские трамваи вполне могут стать беспилотными:

«В настоящий момент трамваи и троллейбусы города являются высокотехнологичными. В перспективе они станут беспилотными. Через пять лет роботы и вовсе смогут заменить водителей».

Вместе с тем, подписание соглашения также поспособствует возможности студентам университета пройти практику в «Горэлектротрансе», а сотрудникам последнего - курсы подготовки, переподготовки и переквалификации в ЛЭТИ.