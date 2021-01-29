Первые беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге уже через 5 лет

Сегодня, 14:24

0

Image 16+
Первые беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге уже через 5 лет

Первые беспилотные трамваи могут появиться в Петербурге уже через пять лет.

3 февраля санкт-петербургские «Горэлектротранс» и ЛЭТИ скрепили подписями официальное соглашение о взаимном партнерстве. Теперь, согласно договору обе стороны в тесном сотрудничестве будут улучшать городской транспорт и одновременно повышать комфорт проезда петербуржцев. Об этом сообщает издание Невские Новости.

Отмечается, что свои подписи поставили директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и ректор ЛЭТИ Виктор Шелудько. По словам Минкина, лет через пять городские трамваи вполне могут стать беспилотными:

«В настоящий момент трамваи и троллейбусы города являются высокотехнологичными. В перспективе они станут беспилотными. Через пять лет роботы и вовсе смогут заменить водителей».

Вместе с тем, подписание соглашения также поспособствует возможности студентам университета пройти практику в «Горэлектротрансе», а сотрудникам последнего - курсы подготовки, переподготовки и переквалификации в ЛЭТИ.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в Санкт-Петербурге увеличат вдвое

29-01-2021, 14:44

Пропавшую женщину в серой шубе нашли мертвой в Муринском парке Петербурга спустя месяц

28-01-2021, 16:09

Главврач НИИ ЛОР задержан в Петербурге по подозрению в получении крупной взятки

24-01-2021, 00:04

«Объединенные демократы» агитируют молодых петербуржцев на незаконную акцию

22-01-2021, 20:59

В Петербурге новорожденный ребенок лишился всех родных из-за коронавируса

20-01-2021, 09:34

Инфекционист назвал самые «ковидоопасные» места Санкт-Петербурга

10-01-2021, 23:53

В Смольном назвали причину уменьшения госпитализаций больных с КОВИД-19

1-01-2021, 23:29

В Смольном утвердили план вакцинации от COVID-19 и борьбы с антипрививочниками

24-12-2020, 23:24

Прихожане храма с пропавшими елками извинились перед жителями Приморского района Петербурга

22-12-2020, 09:54

Убитый в Петербурге ученый работал над вакциной от коронавируса

22-12-2020, 00:34

Все школы Кронштадта подверглись проверке из-за массового отравления детей

21-12-2020, 15:19

В Петербурге убит известный ученый-биолог Александр Каганский

21-12-2020, 09:39

Из Петербурга в Петербург можно отправиться на поезде в новогоднюю ночь

20-12-2020, 21:34

Смольный опроверг данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

19-12-2020, 01:04

В Смольном оценили нехватку персонала в больницах

17-12-2020, 17:09

В Петербурге запретили в ночь на Рождество работу общественного транспорта

11-12-2020, 22:54

Петербуржцы возмущены облезлой елкой на Дворцовой площади

11-12-2020, 18:49

В Петербурге число камер вырастет почти в четыре раза к 2025 году

10-12-2020, 23:34

Переболевший коронавирусом петербуржец умер по дороге домой после выписки

9-12-2020, 11:09

Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой на Будапештской в Петербурге

6-12-2020, 19:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров