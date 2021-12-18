Петербуржцы массово жалуются на поврежденные в ходе ремонта крыши

Ремонт кровель, затеянный коммунальщиками Петербурга в условиях снегопадов и морозов, привел к увеличению числа жалоб на повреждения крыш. Следует ожидать, что следующим шагом станут судебные иски к Фонду капитального ремонта (ФКР) и Смольному.

О провале капремонта напомнил в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» независимый депутат муниципального округа «Правобережный» Федор Грудин. Об этом же не раз писали общественные активисты.

Накануне похолодания и снегопадов СМИ предположили, что неотремонтированные крыши станут причиной подтоплений и падения температуры в жилых помещениях. Но ремонтные работы, проводимые в мороз и снегопады, только усугубили ситуацию – количество жалоб на поврежденные крыши увеличилось почти вдвое.

Напомним, петербуржцы не раз подавали иски к коммунальщикам в связи с травмами, полученными из-за плохой очистки тротуаров и порчей имущества от падения сосулек. Так, согласно решению суда, «Жилкомсервис №2 Центрального района» должен выплатить владельцу автомобиля, на который упала сосулька, 600 тысяч рублей. Горожанин, поскользнувшийся перед входом в ТК «Дельта» и повредивший ступню, получит компенсацию в 200 тысяч рублей.

Не исключено, что теперь хлынет поток исков к Смольному и ФКР за повреждения кровель.

Отметим, что проблема ремонта «дырявых крыш» в Петербурге не нова. По мнению СМИ, здесь имеет место коррупционная составляющая. Это подтвердила и проверка , проведенная Контрольно-счетной палатой (КСП). О причинах, по которым ФКР не может успешно реализовать план по капитальному ремонту домов на 2021 год, не раз писали СМИ.

О неисполнении на протяжении многих лет региональной программы капитального ремонта говорилось в письме, направленном в мае экс-главой надзорного ведомства Сергеем Литвиненко на имя губернатора Петербурга. Однако Беглов никаких мер по этому поводу не принял.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700