Более 60% петербуржцев негативно оценивают работу Беглова — рейтинг АСИ

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Аналитики «Агентства социальной информации» (АСИ) провели исследование, в котором выяснили, что большинство жителей Санкт-Петербурга негативно оценивают управленческую политику губернатора Александра Беглова за прошедший 2022 год.
Согласно рейтингу АСИ, только 32% петербуржцев увидели положительное продвижение в работе градоначальника. При этом около 37% опрошенных за прошлый год не заметили вообще никаких изменений в Северной столице. Однако более 60% горожан обратили внимание, что деятельность градоначальника отрицательно влияет на жизнь петербуржцев.
Это уже не первый случай критики Беглова со стороны жителей города. Петербуржцы регулярно жалуются на управленческие ошибки со стороны губернатора и его команды. Например, проведение серии недоработанных и провальных реформ, а также полное бездействие в решении возникающих проблем. Также на рейтинг главы Северной столицы повлиял очередной снежный коллапс и систематические коррупционные скандалы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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