Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в Санкт-Петербурге увеличат вдвое

Александр Ржаненков, выступая на пресс-конференции, заявил, что в Санкт-Петербурге семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет, будут увеличены выплаты. Сейчас ежемесячные выплаты на детей этого возраста в городе получают свыше 90 тыс. семей. В 2021 году будет несколько увеличений выплат, причем они будут зависеть от финансового положение семей, так что размеры выплат для части заявителей могут удвоиться, пишет издание Невские новости.

Дополнительные меры поддержки окажутся наиболее весомыми для семей, члены которых имеют доход ниже бюджета прожиточного минимума. Их пособия увеличатся на 50, 70 и даже 100%.

Сейчас, по словам Ржаненкова, проект ожидает подписания на федеральном уровне. На данный момент на поддержку выделено 70 млрд. рублей, и выплаты получает каждая четвертая семья Санкт-Петербурга.