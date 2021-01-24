Пропавшую женщину в серой шубе нашли мертвой в Муринском парке Петербурга спустя месяц

В Муринском парке Петербурга было обнаружено тело мертвой женщины, пишут Невские новости. Ужасную находку совершил обычный прохожий, который сразу отправился в ближайшее отделение полиции и сообщил, что обнаружил в зарослях неподалеку от проспекта Луначарского тело женщины.

Оперативники быстро прибыли на место происшествия и установили, что тело находится в кустах не первый день. На первый взгляд покойнице было примерно 60 лет, одета она была в шубу серого цвета. Также на мертвой даме были шапка, брюки и сапоги черного цвета. Довольно быстро сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и личность мертвой женщины. Выяснилось, что пропала она еще в прошлом году и с 24 декабря числилась в Федеральном розыске.