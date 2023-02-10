Петербургские активисты выяснили, что дворники не получают обещанную Смольным высокую зарплату

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Активисты движения «Город Перемен» провели в Петербурге социальный эксперимент. Они выяснили, смогли ли чиновники Смольного обеспечить дворников хорошей зарплатой и комфортными условиями для работы.
Так, общественник Николай был принят на место дворника в ЖА Приморского района Северной столицы. Ему выдали неподходящий инвентарь, из-за которого у него появились боли в спине. Он рассказал, что условия работы в целом были неподобающие.
Другому участнику движения «Города Перемен» удалось устроиться на работу в ТСЖ «Гринландия». Он отметил, что предоставленные компанией условия его устроили.
Активисты обратили внимание, что дворникам платят низкую зарплату. Например, «частники» ежемесячно выплачивают им 20 тысяч рублей и премии, а городские организации — не более 29 тысяч рублей.
Общественники подчеркнули, что работники ручного труда из городских структур работают в более «горячих» точках Петербурга. Коммерческие компании выделяют под каждого определенные территории, и сотрудник знает, какой участок ему предстоит убирать.
Ранее администрация губернатора Александра Беглова заявляла, что дворникам будут предоставлены достойные условия труда, а зарплата составит 49 тысяч рублей. При этом работать у «частников» оказалось выгоднее. Таким образом, Смольный провалил работу по привлечению специалистов в сферу ЖКХ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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