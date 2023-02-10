Петербургские активисты выяснили, что дворники не получают обещанную Смольным высокую зарплату

Сегодня, 09:40

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Петербургские активисты выяснили, что дворники не получают обещанную Смольным высокую зарплату
Фото: www.gov.spb.ru

Активисты движения «Город Перемен» провели в Петербурге социальный эксперимент. Они выяснили, смогли ли чиновники Смольного обеспечить дворников хорошей зарплатой и комфортными условиями для работы.

Так, общественник Николай был принят на место дворника в ЖА Приморского района Северной столицы. Ему выдали неподходящий инвентарь, из-за которого у него появились боли в спине. Он рассказал, что условия работы в целом были неподобающие.

«Пунктов обогрева не предусмотрено. Если работать в дождь, за промежуток от конца смены до начала новой куртка явно не успеет высохнуть. Также предоставляется бытовка для обеда, но она неотапливаемая и продуваемая. В сильные морозы даже находиться в ней будет неприятно, не то, что греться», — поделился петербуржец.

Другому участнику движения «Города Перемен» удалось устроиться на работу в ТСЖ «Гринландия». Он отметил, что предоставленные компанией условия его устроили.

«Условия для работы нормальные – есть, где поесть, погреться. Знакомые дворники говорили, что в городских структурах полная неразбериха. Там даже в туалет негде сходить. Тот же туалет ищите сами, спасайтесь в кустах», — рассказал Максим.

Активисты обратили внимание, что дворникам платят низкую зарплату. Например, «частники» ежемесячно выплачивают им 20 тысяч рублей и премии, а городские организации — не более 29 тысяч рублей.

Общественники подчеркнули, что работники ручного труда из городских структур работают в более «горячих» точках Петербурга. Коммерческие компании выделяют под каждого определенные территории, и сотрудник знает, какой участок ему предстоит убирать.

Ранее администрация губернатора Александра Беглова заявляла, что дворникам будут предоставлены достойные условия труда, а зарплата составит 49 тысяч рублей. При этом работать у «частников» оказалось выгоднее. Таким образом, Смольный провалил работу по привлечению специалистов в сферу ЖКХ. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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