Главврач НИИ ЛОР задержан в Петербурге по подозрению в получении крупной взятки

Руководитель НИИ ЛОР, заслуженный врач России и профессор Олег Коноплев задержан по подозрению в получении крупной денежной взятки. Предполагается, что замдиректора по клинической работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ получил взятку в более чем 2 миллиона рублей, информирует издание «Невские новости».

По информации от анонимного источника главврач НИИ ЛОР был задержан по подозрению в получении крупной суммы денег, которую он вымогал от сотрудника за определенное покровительство на работе. Предположительно средства для вымогателя поступали в несколько траншей и была налажена схема, при которой главный врач выписывает премии, часть суммы сотрудник забирает себе, часть — отдаёт начальнику.

Сообщается, что ранее заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Олег Коноплев ни в чем подобном замечен не был и в ходе своего 40-летнего стажа работы не получал ни единой жалобы. Была ли информация от анонимного источника правдива, выясняет следствие. На данный момент уже было возбуждено уголовное дело по 290-й статье УК РФ «Получение взятки».