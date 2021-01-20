«Объединенные демократы» агитируют молодых петербуржцев на незаконную акцию

Координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров призвал жителей Петербурга нарушить закон и 23 января выйти на несогласованную акцию в поддержку блогера Алексея Навального.

По мнению Пивоварова, большую часть тех, кто выйдет на улицу в ближайшую субботу, будет составлять молодежь, так как у нее есть «стремление к свободе».

Несогласованная акция в поддержку Навального, арестованного по решению суда за нарушение условного срока, прошла в Петербурге еще 18 января. В ней приняли участие ряд оппозиционных муниципальных депутатов, среди которых глава МО «Гавань» Нэлли Вавилова, Анна Каруличева и Александр Изотов. Все они были задержаны правоохранительными органами за нарушение общественного порядка. Об этом сообщил координатор петербургского отделения «Открытки» и заместитель Вавиловой Сергей Кузин.

Изотов и Кузин шли на выборы от «Объединенных демократов», а Вавилова официально поддерживает этот проект. Помощь данной оппозиционной организации оказывает и депутат ЗакСа Максим Резник, который также призывает принять участие в незаконной акции 23 января.

Максим Резник неоднократно принимал участие в подобных мероприятиях, а в 2017 году он даже был арестован на акции сторонников Навального. Впоследствии депутат заявлял, что именно «Объединенные демократы» составят реальную конкуренцию «Единой России».

Некоторые аналитики сходятся во мнении, что на предстоящих осенью этого года выборах спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров может сделать ставку именно на кандидатов от «Объединенных демократов», попытавшись с их помощью протолкнуть в городской парламент выгодных ему оппозиционных кандиадтов. Курировать данный проект очевидно будет давний приятель Макарова Максим Резник.

Вячеслав Макаров, возглавляющий городское отделение «Единой России», недавно лишился поддержки федерального центра из-за своих политических амбиций. Сохранить за собой кресло спикера Макаров надеется при помощи «Объединенных демократов».

На муниципальных выборах 2019 года кандидаты от «ОД» получили 144 депутатских мандата. В 2021 году они могут пройти и в Заксобрание, что позволит Макарову и далее продвигать свои интересы в Санкт-Петербурге.