В Петербурге новорожденный ребенок лишился всех родных из-за коронавируса

Сегодня, 09:34

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В Петербурге новорожденный ребенок лишился всех родных из-за коронавируса

В России новорожденный ребенок лишился всех родных из-за коронавируса.

В Санкт-Петербурге медикам удалось спасти новорожденного малыша, который в одночасье лишился всех своих самых родных из-за коронавируса. Об этом сообщила «Комсомольская правда» на своем Telegram-канале.

Авторы описали печальную судьбу 36-летней петербурженки Светланы, которая долгие годы мечтала о ребенке. С первым мужем женщина развелась, но поиски другого успехом не увенчались. Тогда Светлана решила родить малыша для себя и в качестве отца выбрала коллегу по работе.

Женщина забеременела, однако близкое счастливое будущее перечеркнул коронавирус: сначала ее родители, а потом и она сама заразились ковидом. К сожалению, все трое самых близких будущему малышу людей умерли, лишь за день до смерти матери благодаря кесареву сечению ребенку удалось появиться на свет. Спустя короткое время новорожденный остался круглым сиротой.

Вскоре в органы опеки попали два заявления на малыша - от его родной тети и возможного отца, однако последнему еще предстоит доказать свое отцовство в суде и с помощью ДНК-теста.

Сам же новорожденный мальчик чувствует себя хорошо и в праздник Крещения его должны были выписать и временно поместить в дом ребенка. С кем впоследствии останется жить малыш, покажет ДНК.

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