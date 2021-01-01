Инфекционист назвал самые «ковидоопасные» места Санкт-Петербурга

Вчера, 23:53

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Инфекционист назвал самые «ковидоопасные» места Санкт-Петербурга

Петербургский вирусолог и инфекционист Алексей Яковлев определил «места риска» в городе, где почти со 100%-ной вероятностью можно инфицироваться коронавирусом. Эксперт указал, что не так стоит бояться общественных мест, где есть массовое скопление людей, как плохо проветриваемых помещений. Об этом пишет «Невские Новости».

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского факультета СПБГУ Алексей Яковлев определил самые опасные места в Санкт-Петербурге, где очень высок риск заразиться коронавирусом. Он рассказал, что самым опасным местом являются непроветриваемые помещения — такси, общественный транспорт, офисы и даже жилые помещения, в которых не проводится регулярное проветривание. 

«Риск заразиться в общественном транспорте очень большой, если он битком набит. Поэтому я давно говорил, что нужно не уменьшать количество транспорта, а увеличивать, чтобы народа было меньше. Или ограничивать количество людей, которых запускают в транспортное средство. Однако настолько же опасны и другие непроветриваемые места — вплоть до жилых домов и квартир, где вирус может обитать много часов в ожидании того человека, к которому он может прилепиться», - прокомментировал Алексей Яковлев. 

При этом эксперт отметил, что в зоне риска находятся даже переболевшие граждане или те, кто прошел вакцинирование от коронавируса — ведь уже на 20-й день антитела начинают снижать свой защитный эффект, о чем свидетельствуют исследования австралийских ученых. Поэтому соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масочных средств не упраздняется и для такой категории людей.

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