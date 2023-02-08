Экономия Беглова на социальных выплатах лишит многодетные семьи до 187 тысяч рублей в год

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил сэкономить на социальных выплатах для многодетных семей, уверены общественные активисты движения «Петербург – город перемен!».
Из-за изменения методики расчета нуждаемости в Петербурге часть малоимущих многодетных семей могут лишиться ежемесячных социальных выплат. Как выяснили депутаты во время заседания Законодательного собрания, порядка 40% многодетных семей не попадают под категорию малообеспеченных, ведь, по мнению бюрократов, те, у кого доход свыше 25 тысяч в месяц на человека, и сами проживут. Несмотря на критику, Смольный все же настоял на том, чтобы инициатива была принята за один день. Депутаты хоть и возражали, но послушались.
В Петербурге живут 52 тысячи многодетных семей, в которых 167 тысяч детей. А вот сколько их в итоге «пролетят» с выплатами, представители Смольного озвучить не смогли. По подсчетам общественных активистов, обычная многодетная петербургская семья потеряет в среднем от 3 тысяч 786 рублей до 15 тысяч 598 рублей в месяц.
Многодетная мама по имени Елена, принявшая участие в выпуске «Петербург – город перемен!», рассказала, что даже если доход многодетной семьи 50 тысяч рублей – это как минимум в четыре раза меньше, чем необходимо для существования. По словам женщины, эти деньги уходят на кружки для детей, еду, незапланированные нужды.
Эксперты недоумевают, почему губернатор Александр Беглов приказал экономить на детях. Политолог и многодетный отец Олег Мазур уверен, что ни к чему хорошему такое решение не приведет.
Накануне СМИ сообщали, что в Петербурге продолжает сокращаться реальная социальная поддержка жителей города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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