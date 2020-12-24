В Смольном назвали причину уменьшения госпитализаций больных с КОВИД-19

Вчера, 23:29

Анна Лисова

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В Смольном назвали причину уменьшения госпитализаций больных с КОВИД-19

В Смольном объяснили причину того, что в Петербурге сократилось суточное число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Координационный совет по противодействию распространения в Петербурге сообщил о снижении количества госпитализированных пациентов с коронавирусом. 30 декабря в городские медицинские учреждения попали на 11,5% меньше людей, чем неделей ранее, пишут Невские новости

По мнению городских властей, такая динамика объясняется особенностями распространения коронавируса. Но есть и субъективная причина – немало людей, у которых выявили коронавирус, не хотят проводить новогодние праздники в больнице и если позволяют условия, а также болезнь проходит легко, отказываются от госпитализации. 

Эксперты ранее заявили о том, что после новогодних каникул число заболевших может вновь резко увеличится, если россияне не будут соблюдать рекомендации по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. 

Врачи рекомендуют россиянам все же воздержаться от празднования Нового года и Рождества в шумных компаниях. Эти новогодние каникулы они рекомендуют проводить в узком семейном кругу, а гулять советуют на природе, где нет большого количества людей.  

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