Отвечающее за уборку Петербурга АО «Коломяжское» отказалось от закупки внедорожников на 11 млн рублей

Сегодня, 14:55

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Отвечающее за уборку Петербурга АО «Коломяжское» отказалось от закупки внедорожников на 11 млн рублей
Фото из открытых источников

АО «Коломяжское» отказалось от закупки двух кроссоверов Volkswagen Touareg за 22,3 млн рублей после широкого общественного резонанса. Ранее акционерное общество становилось фигурантом уголовного дела о мошенничестве, писали СМИ.

Несколько дней назад петербургское АО «Коломяжское», занимающееся уборкой снега в городе, объявило тендер на закупку двух новых Touareg 3 Exclusive R-Line Black Style. Транспортные средства планировалось приобрести за 11,12 млн рублей за штуку.

Реакция со стороны возмущенных петербуржцев не заставила себя ждать – горожане в социальных сетях раскритиковали закупку и поставили под сомнение ее целесообразность.

«Убирать снег на новой иномарке неудобно, а вот проехать по убитым питерским улицам - вполне подходящий вариант», — писали петербуржцы.

После огласки в СМИ и Telegram-каналах, руководство АО «Коломяжское», видимо, приняло решение отказаться от проведения закупки немецких внедорожников.

 

Напомним, в прошлом году АО «Коломяжское» стало фигурантом уголовного дела по ч. 4 статье 159 УК РФ «Мошенничество». Компания является оператором снегоплавильных пунктов. По версии следствия, было расплавлено значительно меньше снега, чем указано в документах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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