Отвечающее за уборку Петербурга АО «Коломяжское» отказалось от закупки внедорожников на 11 млн рублей

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АО «Коломяжское» отказалось от закупки двух кроссоверов Volkswagen Touareg за 22,3 млн рублей после широкого общественного резонанса. Ранее акционерное общество становилось фигурантом уголовного дела о мошенничестве, писали СМИ.
Несколько дней назад петербургское АО «Коломяжское», занимающееся уборкой снега в городе, объявило тендер на закупку двух новых Touareg 3 Exclusive R-Line Black Style. Транспортные средства планировалось приобрести за 11,12 млн рублей за штуку.
Реакция со стороны возмущенных петербуржцев не заставила себя ждать – горожане в социальных сетях раскритиковали закупку и поставили под сомнение ее целесообразность.
После огласки в СМИ и Telegram-каналах, руководство АО «Коломяжское», видимо, приняло решение отказаться от проведения закупки немецких внедорожников.
Напомним, в прошлом году АО «Коломяжское» стало фигурантом уголовного дела по ч. 4 статье 159 УК РФ «Мошенничество». Компания является оператором снегоплавильных пунктов. По версии следствия, было расплавлено значительно меньше снега, чем указано в документах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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