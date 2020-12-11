Петербуржцы возмущены облезлой елкой на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге разразился новый скандал. Жители города на Неве возмущены тем, что власти на Дворцовой площади установили облезлую ель, хоть и живую, не искусственную. Между тем в северной столице целых 7 лет добивались, чтобы новогоднее дерево было настоящим.

Мечта петербуржцев была близка к осуществлению после того, как в октябре 2020 года городской комитет по печати запустил голосование и попросил горожан ответить, какую бы ель они хотели видеть на главной площади Петербурга - живую или искусственную.

Как сообщили в Смольном, 52,2 процента голосов набрало живое дерево, и только 47,8 - искусственное.

Также власти, подводя итоги голосования, рассказали, как украсят ель. Заранее анонсировалось ретро-убранство. На словах все звучало очень красиво.

8 декабря, когда ель устанавливали, многие петербуржцы увидели, что у дерева почему-то не хватает нижних веток. Но и это еще не все.

«Дерево, оказалось, скажем так, лысовато. При этом столетняя ель из Ленобласти обошлась городу в 13 миллионов рублей (десять – само дерево, три – украшения)», - иронично сообщает «МК».

В Смольном пообещали, что ель не будет лысоватой - распушится. 10 декабря в Петербурге состоялся пикет с ироничным плакатом: «Не распушится».

Лысым новогодним деревом возмутились и соцсети. Люди оставляют гневные комментарии, а власти тем временем начинают прикреплять к стволу отдельные ветки. Однако жители города не уверены, что они смогут исправить ситуацию и не рухнут под тяжестью украшений.