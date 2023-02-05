Несущие в себе историю: автор памятника Трезини высказался в защиту здания НИЦ РВиА на Хрустальной улице

Специалисты в сфере архитектуры и градостроительства продолжают массово выступать за признание зданий Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА) ВС РФ на улице Хрустальная в Петербурге объектами культурного наследия (ОКН). Журналисты отметили, что это поможет защитить постройки от сноса и восстановить их после «разбора», который устроила компания «Прайд» 4 января.

Неоклассические здания, построенные в 1954 году, придают своеобразный вид Невскому району Северной столицы. Таким мнением поделился автор памятника архитектору Доменико Трезини Петр Игнатьев. Эксперт уверен, что объекты можно использовать в маркетинговых целях, но это повысит востребованность жилья.

«Два этих здания, особенно бывший институт с башней, придают своеобразие району. Девелоперы и маркетинговые отделы строительных компаний ищут и придумывают истории для новых жилых комплексов, а тут — готовая и подлинная история. В данном случае — все настоящее, и приличной архитектуры. И самое главное, все понимают, что лучше существующего вряд ли построят», — объяснил Игнатьев в беседе с активистами движения «Живой город».

Стоит отметить, что ранее о ценности зданий Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии ВС РФ рассказал историк архитектуры Михаил Тубли. По его словам, их снос нанесет непоправимый ущерб району. Он призвал губернатора Александра Беглова обратить внимание на ситуацию и предпринять соответствующие меры.

Напомним, что градозащитники написали заявление о включении НИЦ РВиА в список ОКН Петербурга. Однако в Смольном до сих пор по данному вопросу решение не вынесли. Примечательно, что на этом фоне 4 января застройщик начал незаконные работы по сносу объекта. Происходящее под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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