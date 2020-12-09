В Петербурге число камер вырастет почти в четыре раза к 2025 году

Число камер в Петербурге вырастет почти в четыре раза к 2025 году, пишет издание «Невские новости».

По словам губернатора Ленобласти Александра Беглова, власти намерены в целях увеличения безопасности, увеличить на улицах северной столицы количество камер видеонаблюдения. Сейчас их насчитывается 46 тыс. штук, а планируется увеличить до 179 тысяч. Кроме того, в городе станет больше и «умных» домофонов. Такие планы озвучил чиновник на встрече с полномочным представителе президента РФ в Северо-Западном Федеральном Округе.

Так, к 2025 году по Санкт-Петербургу должно быть размещено 179 тыс. камер против сегодняшних 46 тысяч. Для этого городская администрация активно сотрудничает с компанией «Яндекс» для определения тех участков Петербурга, в которых еще не работают камеры.

«К 2025 году таких «белых пятен» не будет. Планируем разработать методику, которая позволит размещать видеокамеры оптимально», - заявил Беглов.

Помимо видеокамер, жизнь петербуржцев власть собирается обезопасить и рядом других мер. Одна из них - размещение в местах массового скопления людей 119 терминалов, которые помогут напрямую связаться с полицией.

Еще с 2018 года в подъездах многоэтажек монтируются домофоны с интернетом и записью голоса, благодаря которым можно дозвониться до участковых и Скорой помощи. Сейчас таких умных девайсов в северной столице более 7,5 тыс. единиц, а до конца 2023 года их власти хотят увеличить до 55 тысяч.

Также в городской системе наблюдения имеются и телеустановки, которые оповещают профильные службы в случае пожаров в лесных массивах.