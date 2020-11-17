Зарезавший сотрудника НИЦ безмасочник пытался оказать убитому помощь

Зарезавший сотрудника НИЦ безмасочник пытался оказать помощь убитому.

В интернет-издании Невские новости появилось видео, сделанное на месте недавнего убийства сотрудника НИЦ из Мурино. На кадрах убийца пытается с помощью искусственного дыхания оживить зарезанного им за замечание человека.

Стало известно, что убитым оказался 53-летний муринец, замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра. В тот день, 17 ноября, он на маршрутке возвращался с корпоратива домой. Во время дороги у него и пары пассажиров без маски разгорелся конфликт: потерпевший попросил мужчину и женщину надеть маски в общественном месте. Постепенно ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на Индустриальном проспекте. В ходе драки мужчина-безмасочник пырнул муринца ножом. Правда, увидя содеянное, тот попытался оказать потерпевшему первую помощь, делая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Но ничего из этого не помогло и мужчина скончался.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Убийство».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 18 ноября подозреваемого в убийстве задержали, а вместе с ним - и его знакомую. Оба - уроженцы Оренбургской области. 40-летний мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.