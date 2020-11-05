Коррупционеры Ломоновского района не дают расслабиться губернатору Ленобласти

Telegram-канал «Занимательная конспирология» сообщил, что Следственный комитет Ленинградской области начал доследственную проверку директора администрации Ломоносовского района Сергея Годова. Об этом сообщает «Mos.news ».

Причиной таких событий стало заключение Годовым мирового соглашения с лицами, занимающимися махинациями с земельными участками. Несколько лет назад они были фигурантами по аналогичному делу. Оказалось, что глава администрации превысил служебные полномочия, нанеся городскому бюджету ущерб в 6 миллионов рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ за халатность.

Однако мотивы у Следственного комитета гораздо серьезнее, чем такой нерезонансный инцидент.

Еще в далеком 2012 году было возбуждено дело против чиновников Ленинградской области, представляющим партию «Единая Россия», Евгения Устинова и Евгения Черняева и Юрию Захарчуку за махинации с земельными участками. В 2012 году на всю страну прогремело уголовное дело, возбужденное против представляющих руководство партии «Единая Россия» чиновников Ломоносовского района Ленинградской области за аферу с земельными участками. На них было заработано около 4 миллиардов рублей.

Устинова и Черняева в том же году арестовали, а Захарчуку удалось скрыться от следствия. Спустя время его нашли в Белоруссии и лишили свободы на 5 лет. Также преступники обязаны были выплатить государству ущерб в размере 10,5 миллионов рублей. Однако по сей день этих денег никто не увидел.

А для того, чтобы снять судебный арест с нажитого многомиллионного имущества, Захарчук предложил действующему главе Ломоносовского района земельный участок в поселке Лопухинское за заключение мирного соглашения. И вот, Сергей Годов обрадовался перспективе и 13 апреля 2020 года мирный договор был подписан.

Спустя время была произведена оценка стоимости земельного участка, подаренного Годову, сумма которой составила 4,2 миллиона рублей. Выходит, что глава администрации Ломоносовского района попросту «подарил» Захарчуку почти 6 миллионов рублей.

На сегодняшний день явно прослеживается поддержка Сергея Годового «теневыми королями». Данный факт ставит под сомнение перспективное развитие Ломоносовского района и заставляет усомниться в честности главы Ленинградской области Александре Дрозденко.

Есть подозрения, что настоящая проверка Годова раскроет очень много подробностей, которые будут иметь серьезные последствия для правительства Ленинградской области.