В Смольном не исключают ужесточения ограничений из-за коронавируса

Вчера, 21:19

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В Смольном не исключают ужесточения ограничений из-за коронавируса

9 ноября власти Санкт-Петербурга начали обсуждение ужесточения карантинных мер в регионе в связи с большим ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру».

Активно обсуждается условие перевода всех школьников с 5 по 11 класс на дистанционное обучение. Обязательной хотят сделать уход на самоизоляцию пожилых людей и тех, у кого имеются хронические заболевания.

«Есть очень большая вероятность, что нововведения вступят в силу в ближайшее время», - сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Однако вопрос о переводе на дистанционные занятия детских садов и младших школ не обсуждается, так как большая часть родителей из-за таких введений не сможет работать. Также губернатор подчеркнул, что закрывать бизнес не планируют, однако массовые мероприятия ограничат.

По сегодняшним рекомендациям все сотрудники старше 65 лет должны работать на удаленке. Все работодатели должны перевести 30% своих сотрудников на дистанционную работу. Родители школьников имеют право по желанию перевести своих детей на удаленное обучение.

Напомним, что в Петербурге наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки было выявлено 1403 инфицированных человек.

«Ситуация такая, что от масштабных карантинных мер нас отделяет несколько шагов. Избежать тотального закрытия всего вокруг поможет только сознательность граждан и четкое соблюдение предписанных мер», - заключил Евгений Елин.
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