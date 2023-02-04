«Петербург перестал быть кузницей кадров» - эксперт о составе Смольного при губернаторе Беглове

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Эксперт в области региональной петербургской политики, журналист Сергей Ковальченко оценил деятельность Александра Беглова на посту губернатора Северной столицы, заявив, что «это самый провальный губернатор в истории города».
Анализируя политическую ситуацию Петербурге, Сергей Ковальченко раскритиковал деятельность градоначальника. Он отметил, что за время руководства Беглова в городе не наблюдается никаких успехов. В качестве примера эксперт привел низкие темпы развития метро и остановившийся процесс открытия новых станций. По словам Ковальченко, Беглов совершенно не соответствует занимаемой должности.
Публицист считает, что корень проблемы управленческого звена заключается в неправильных кадровых решениях нынешнего градоначальника. По его мнению, с такой командой как у Беглова, Петербург не будет развиваться.
Ранее эксперты высказались о резко возросшей медийной активности градоначальника, которую связывают с подготовкой к предвыборной кампании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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