«Петербург перестал быть кузницей кадров» - эксперт о составе Смольного при губернаторе Беглове

Вчера, 19:39

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«Петербург перестал быть кузницей кадров» - эксперт о составе Смольного при губернаторе Беглове
Фото из открытых источников

Эксперт в области региональной петербургской политики, журналист Сергей Ковальченко оценил деятельность Александра Беглова на посту губернатора Северной столицы, заявив, что «это самый провальный губернатор в истории города».

Анализируя политическую ситуацию Петербурге, Сергей Ковальченко раскритиковал деятельность градоначальника. Он отметил, что за время руководства Беглова в городе не наблюдается никаких успехов. В качестве примера эксперт привел низкие темпы развития метро и остановившийся процесс открытия новых станций. По словам Ковальченко, Беглов совершенно не соответствует занимаемой должности.

«На моей памяти, это самый провальный губернатор в истории города. Все думали, что хуже Полтавченко уже быть не может, но Александр Дмитриевич смог «пробить дно». Это человек, который не соответствует, мягко говоря, своей должности», – подчеркнул Ковальченко.

Публицист считает, что корень проблемы управленческого звена заключается в неправильных кадровых решениях нынешнего градоначальника. По его мнению, с такой командой как у Беглова, Петербург не будет развиваться. 

«Люди, которые окружают Беглова, специалисты муниципального уровня. Петербург окончательно при этом губернаторе перестал быть кузницей кадров», – заявил Ковальченко.

Ранее эксперты высказались о резко возросшей медийной активности градоначальника, которую связывают с подготовкой к предвыборной кампании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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