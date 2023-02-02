Петербуржцы указали на минусы анонсированных Комтрансом пешеходных переходов

Сегодня, 20:08

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Петербуржцы указали на минусы анонсированных Комтрансом пешеходных переходов
Фото: vk.com/passtransportspb

Комитет по транспорту Петербурга отчитался о 53 нерегулируемых пешеходных переходах, которые скоро появятся в городе. Однако горожане негативно отреагировали на предстоящие изменения.

По информации чиновников, адресная программа представляет собой установку систем в 15 районах Северной столицы. При этом сами местные жители назвали эти конструкции небезопасными. Многие дети и пенсионеры бывают невнимательными на дороге, что ставит их жизнь и здоровье под угрозу.

 

Петербуржцы также напомнили о том, что возле пешеходных переходов  после оттепели и дождей образуются глубокие лужи. В некоторых субъектах РФ их «приподнимают» до уровня тротуара, чтобы избежать этой проблемы. Однако цель администрации губернатора Александра Беглова, иронично подчеркнули горожане, заключается в том, чтобы «пешеход страдал». 

 

Ранее градоначальник обещал, что до 2024 года на пешеходных переходах будут установлены около 45 светофоров, а еще 32 будут модернизированы. Кроме того, управленец отчитывался о проделанной аналогичной работе в Кронштадте, но один из светофоров там спустя полгода вышел из строя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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