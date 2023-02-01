Петербуржцев лишили возможности пожаловаться на некачественную уборку города

Сегодня, 14:08

0

Image 16+
Петербуржцев лишили возможности пожаловаться на некачественную уборку города
Фото из открытых источников

Петербуржцы уже третий день не могут оставить жалобы на городском портале, в том числе на плохую уборку города. Уточняется, что причиной является масштабный программный сбой на информационных ресурсах.

Для обращений жители города использовали портал «Наш Санкт-Петербург». Помимо этой площадки они не могут получить доступ к сайту «Здоровье петербуржца». Не отображается и движение общественного транспорта на сайтах, говорится в СМИ.

 

Улицы Петербурга между тем снова завалены снегом, а тротуары покрыты толстым слоем льда. На линию выводится минимальное количество спецтехники, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова. Халатное отношение Смольного к уборке города приводит к серьезным травмам у петербуржцев и росту количества ДТП.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербуржцев лишили возможности пожаловаться на некачественную уборку города

Сегодня, 14:08

«Кто за, кто против» - активист Владимиров проверит отношение Беглова и Бельского к СВО приглашением в Дом офицеров

Вчера, 14:31

Политолог Пашковский оценил шансы Беглова на переизбрание в 2024 году

1-02-2023, 09:46

В этом году администрация региона планирует организовать туристические поездки на лайнерах в Выборг

31-01-2023, 18:09

Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о «прямой линии» Беглова

28-01-2023, 15:04

Беглов может использовать предстоящую «прямую линию» и изменение имиджа для предвыборной кампании - источники

27-01-2023, 17:13

На письменный запрос ответит – юрист посоветовала «забаненым» петербуржцам обращаться к Беглову по почте

27-01-2023, 12:32

Предупреждающие листовки о падении фасадов на Большой Конюшенной не имеют законной силы - юрист Баханович

24-01-2023, 18:09

Беглов похвастался Путину «триллионным» бюджетом. Про дефицит на 2023 он не сказал

24-01-2023, 14:17

В Санкт-Петербурге синоптиками опять ожидается потепление

23-01-2023, 20:09

Петербуржцы спасли заказник «Щучье озеро» от застройки и вырубки леса

23-01-2023, 15:52

Беглов рассказал об инспекции школы в Шушарах, «забыв» о нехватке социнфраструктуры в Петербурге

22-01-2023, 18:59

В Санкт-Петербурге в Шушарах планируется открыть новую школу

21-01-2023, 21:34

Общественница Баханович пригласила петербуржцев на судебное заседание по иску против Беглова

19-01-2023, 19:26

Смольный перенес сроки реставрации Московских триумфальных ворот из-за внимания СК РФ

17-01-2023, 16:35

Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга привела к образованию ямы с горячей водой

16-01-2023, 15:49

СМИ напомнили о пристальном внимании к Смольному СК РФ после поздравления Беглова

15-01-2023, 15:56

В Санкт-Петербурге накануне вечером пожарные потушили возгорание в квартире в Колпинском районе

15-01-2023, 09:19

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков завтра ожидается усиление ветра

14-01-2023, 14:59

В Санкт-Петербурге сегодня ночью ликвидировали пожар

14-01-2023, 07:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга

Сегодня, 09:59

0

О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины. 75-летняя Раиса...

Подробнее
63.RU проинформировал, как частичная мобилизация в РФ коснулась РКЦ «Прогресс»

63.RU проинформировал, как частичная мобилизация в РФ коснулась РКЦ «Прогресс»

1-02-2023, 10:04

0

О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....

Подробнее
РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара

РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара

1-02-2023, 11:19

0

Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории...

Подробнее
Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

Вчера, 21:06

0

Предстоящее празднование юбилея Екатеринбурга уже омрачила новость, что куратором спецпроекта мэр города Алексей Орлов...

Подробнее
В Екатеринбурге подросток Дмитрий с весом 34 кг борется за жизнь

В Екатеринбурге подросток Дмитрий с весом 34 кг борется за жизнь

Вчера, 11:14

0

О редкой болезни Помпе, от которой страдает 16-летний Дмитрий из Екатеринбурга, рассказала его мама Елена Кузнецова....

Подробнее
Хинштейн: в Самаре военнослужащему ВС из РФ не выплатили деньги за ранение на СВО

Хинштейн: в Самаре военнослужащему ВС из РФ не выплатили деньги за ранение на СВО

1-02-2023, 12:04

0

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что следит за ситуацией с выплатами некоторым мобилизованным и...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мешкини прокомментировал заявление Подоляка

Мешкини прокомментировал заявление Подоляка

1-02-2023, 08:49

0

Представитель иранского законодательного органа, входящий в комитет по вопросам внешней политики, Мешкини сделал...

Подробнее
«Я умоляла их помочь моему ребенку». Мама погибшего в Волчихе мальчика Кирилла рассказала «altapress.ru», как произошла трагедия

«Я умоляла их помочь моему ребенку». Мама погибшего в Волчихе мальчика Кирилла рассказала «altapress.ru», как произошла трагедия

Вчера, 11:14

0

О трагической смерти семилетнего Кирилла Балакирева рассказали изданию «altapress.ru» его родители. Семья мальчика...

Подробнее
В Москве снижается заполняемость дорогих отелей

В Москве снижается заполняемость дорогих отелей

1-02-2023, 16:44

0

В Москве снижается заполняемость дорогих отелей, пишет издание «Коммерсант». Участники рынка отмечают, что почти не...

Подробнее
Чавушоглу: Турция выступает против захода новых военных судов в Черное море

Чавушоглу: Турция выступает против захода новых военных судов в Черное море

1-02-2023, 13:29

0

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара, сохраняя прекрасные отношения как с Украиной, так и с...

Подробнее