Петербуржцев лишили возможности пожаловаться на некачественную уборку города

Петербуржцы уже третий день не могут оставить жалобы на городском портале, в том числе на плохую уборку города. Уточняется, что причиной является масштабный программный сбой на информационных ресурсах.

Для обращений жители города использовали портал «Наш Санкт-Петербург». Помимо этой площадки они не могут получить доступ к сайту «Здоровье петербуржца». Не отображается и движение общественного транспорта на сайтах, говорится в СМИ.

Улицы Петербурга между тем снова завалены снегом, а тротуары покрыты толстым слоем льда. На линию выводится минимальное количество спецтехники, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова. Халатное отношение Смольного к уборке города приводит к серьезным травмам у петербуржцев и росту количества ДТП.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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