СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями
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Руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров пригласил губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера Законодательного собрания Александра Бельского на мероприятие, посвященное годовщине начала СВО на Украине.
Он объявил, что встреча состоится 26 февраля в Доме офицеров на Литейном. Приглашение специально было сделано за месяц, чтобы руководство не смогло его проигнорировать.
Вероятность того, что Белов или кто-то из его окружения придет в Дом офицеров, крайне мала. Руководство Петербурга относится к спецоперации довольно неоднозначно. Причиной для таких выводов служат скандалы на почве СВО и отсутствия ее качественной поддержки.
Также журналисты замечали, что Беглов не носил патриотическую символику, а мобилизацию в Петербурге проводили с нарушениями, порой «отлавливая» людей у подъездов. Еще одной причиной усомниться в патриотизме руководителей города стал запрет со стороны спикера Бельского использовать символику СВО во время заседаний городского парламента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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