«Кто за, кто против» - активист Владимиров проверит отношение Беглова и Бельского к СВО приглашением в Дом офицеров

Сегодня, 14:31

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«Кто за, кто против» - активист Владимиров проверит отношение Беглова и Бельского к СВО приглашением в Дом офицеров
Герман Владимиров

Руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров пригласил губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера Законодательного собрания Александра Бельского на мероприятие, посвященное годовщине начала СВО на Украине.

Он объявил, что встреча состоится 26 февраля в Доме офицеров на Литейном. Приглашение специально было сделано за месяц, чтобы руководство не смогло его проигнорировать.

«Мероприятие будет серьезное, на него мы обязательно пригласим руководство нашего города, и тогда мы по-настоящему увидим, кто – за специальную военную операцию, а кто – против. Это будет таким своеобразным маркером», — сообщил Владимиров.

Вероятность того, что Белов или кто-то из его окружения придет в Дом офицеров, крайне мала. Руководство Петербурга относится к спецоперации довольно неоднозначно. Причиной для таких выводов служат скандалы на почве СВО и отсутствия ее качественной поддержки.

Также журналисты замечали, что Беглов не носил патриотическую символику, а мобилизацию в Петербурге проводили с нарушениями, порой «отлавливая» людей у подъездов. Еще одной причиной усомниться в патриотизме руководителей города стал запрет со стороны спикера Бельского использовать символику СВО во время заседаний городского парламента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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